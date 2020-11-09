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Власти готовят в Новосибирске новые ограничения из-за COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о необходимости вводить новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-1, среди них запрет на работу фуд-кортов и кинотеатров.

«Ситуацию удалось стабилизировать, но не удалось улучшить… Новые ограничительные меры нам придется вводить», — сказал Травников на оперативном совещании правительства региона в понедельник.

По его словам, планируется ввести ограничения на работу фуд-кортов и детских площадок, кинотеатров в торговых центрах, а также, возможно, театральных буфетов. Также, по его словам, необходимо проверить, обеспечивает ли Новосибирский зоопарк противоэпидемические мероприятия.

Глава региона не поддержал предложение Роспотребнадзора о запрете появления подростков в торгово-развлекательных центрах без родителей.

«Иначе нам придется признать, что дети опаснее взрослых (при распространении инфекции - ИФ) хотя еще летом нам говорили обратное, что дети в торговых центрах с родителями менее опасны, чем с родителями», — цитирует Травникова «Интерфакс».

По данным оперштаба на 9 ноября, за сутки в Новосибирской области зафиксировано 174 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заразилось 18,9 тысячи человек, выздоровело 15,4 тысячи человек. 

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