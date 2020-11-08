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Повторно севших пьяными за руль предложили лишать машины

Источник:
«Россия 1»
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Фото: © пресс-служба Госдумы

МВД предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях по ужесточению наказания для нетрезвых водителей, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде», — сказал Колокольцев в эфире телеканала «Россия 1».

Колокольцев назвал это предложение вынужденной мерой. «Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем№, — пояснил министр.

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Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде нарушителю могут выписать штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо приговорить его к обязательным работам до 480 часов или принудительным работам на срок до двух лет, либо к лишению свободы до двух лет и лишению прав на три года.

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