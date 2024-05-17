НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Депутат предложил новый дорожный знак о животных

Источник:
Sibnet.ru
385 0

Новый предупреждающий дорожный знак «Выгул животных» необходимо ввести в России и устанавливать его в том числе на участках дорог рядом с площадками для выгула, с инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

«Такой предупреждающий знак будет предупреждать водителей о приближении к участку дороги вблизи площадки для выгула собак или иных подобных мест, на проезжей части которой возможно появление домашних животных», — приводит ТАСС письмо Даванкова руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Антону Шалаеву.

Даванков пояснил, что к нему поступают жалобы из разных регионов страны в связи с отсутствием возможности каким-либо образом ограничить скорость передвижения автомобилей по участкам дорог рядом с местами выгула домашних животных.

«Граждане опасаются, что их питомцы могут резко выскочить на дорогу, а водители не будут предупреждены о такой опасности на соответствующем участке дороги», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что часто происходят ДТП с участием собак из-за их концентрации рядом с участками дорог, расположенными недалеко от специально оборудованных мест для выгула домашних животных.

Еще по теме
Законопроект о запрете продажи энергетиков детям внесли в Госдуму
Минздрав объяснил список «запрещенных для водителей» лекарств
Правила оборота оружия обновят в новых регионах России
Наказание за сокрытие автономера от камер серьезно ужесточат
смотреть все
Жизнь #Законы #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Африканка 16 лет живет без еды и питья
Роберт Кийосаки подсказал России способ уничтожить доллар
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
Глава Кузбасса Цивилев прокомментировал отъезд
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
44
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
25
Патрушев и Дюмин стали помощниками президента России
20
Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ
19
Shaman получил премию Минобороны России
17
Африканка 16 лет живет без еды и питья