Депутат предложил новый дорожный знак о животных

Новый предупреждающий дорожный знак «Выгул животных» необходимо ввести в России и устанавливать его в том числе на участках дорог рядом с площадками для выгула, с инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

«Такой предупреждающий знак будет предупреждать водителей о приближении к участку дороги вблизи площадки для выгула собак или иных подобных мест, на проезжей части которой возможно появление домашних животных», — приводит ТАСС письмо Даванкова руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Антону Шалаеву.

Даванков пояснил, что к нему поступают жалобы из разных регионов страны в связи с отсутствием возможности каким-либо образом ограничить скорость передвижения автомобилей по участкам дорог рядом с местами выгула домашних животных.

«Граждане опасаются, что их питомцы могут резко выскочить на дорогу, а водители не будут предупреждены о такой опасности на соответствующем участке дороги», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что часто происходят ДТП с участием собак из-за их концентрации рядом с участками дорог, расположенными недалеко от специально оборудованных мест для выгула домашних животных.