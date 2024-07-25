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Россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В 2025 году субботу 4 января предлагаем перенести на пятницу 2 мая, а 5 января — на среду 31 декабря. Таким образом новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней», — цитирует министра ТАСС.

Котяков уточнил, что на майские праздники в следующем году будет восемь выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Еще четыре дня подряд граждане смогут отдохнуть в июне — в связи с празднованием Дня России.

Кроме того, Минтруд предлагает перенести дни отдыха с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг), с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница), с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник).

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mosquito__2010

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GammiPluh

Все самураи себе сэппуку сделали походу ибо ни одного гордого японца в стране не осталось (я в контексте...

Egorka72

Вроде как самураи ...., а ведут себя как хохлы - Анастасия за шо?!