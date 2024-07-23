Введены штрафы за распространение информации о наркотиках

Госдума приняла на пленарном заседании закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Поправки вводят штрафы до 600 тысяч рублей за распространение без маркировки произведений литературы и искусства, в которых есть информация о наркотиках. Норма не будет распространяться на произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

Пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». При этом они не должны содержать информацию о допустимости и привлекательности потребления наркотических веществ.

Действие закона также не будет распространяться на медицинские, фармацевтические издания, научные и учебные издания, а также «материалы оперативно-разыскной деятельности». Остальные произведения предстоит маркировать.

Наказание за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением маркировки устанавливается в виде штрафа для физлиц в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.

За пропаганду наркотиков дополнительно вводится конфискация продукции, которая являлась предметом административного правонарушения. В случае правонарушения гражданам будет грозить штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.