НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Принят закон о защите единственного ипотечного жилья банкротов

Источник:
ТАСС
228 0

Государственная дума приняла закон, позволяющий не взыскивать с банкрота единственное жилье, на приобретение которого был оформлен ипотечный кредит.

По действующему законодательству взыскать единственное ипотечное жилье или земельный участок, на котором оно расположено, можно при условии, если обязательства по кредиту не исполняются, в результате чего накапливаются просрочки.

Нередко возникают ситуации, когда у должника отсутствует просроченная задолженность по ипотечному кредиту, но есть неоплаченные долги перед другими кредиторами, приводит РБК позицию авторов закона.

Принятый закон дает право банкроту добиться через арбитражный суд утверждения отдельного мирового соглашения, в котором будет прописана невозможность изъятия единственного ипотечного жилья. При этом если финансовый управляющий не согласен с этим, его мнение не учитывается. Также для заключения подобного соглашения не требуется согласия других кредиторов.

Весной 2021 года Конституционный суд выступил за частичное снятие запрета на изъятие у должников единственного жилья. В постановлении судебной инстанции было сказано, что норма, защищающая единственное жилье от изъятия, не будет считаться абсолютной.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Введены штрафы за распространение информации о наркотиках
Депутат Госдумы призвал к запрету игры Hamster Kombat
Депутаты задумались о запрете курения на остановках и у магазинов
Совфед одобрил увеличение госпошлины за развод
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский признал невозможным полный возврат территорий
Роза Сябитова вывела из себя участников шоу «Место силы»
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
ВСУ начали отступление от границы в Харьковской области
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Импортные блогеры говорят в Одессе французских солдат Искандером пошинковали недавно

mosquito__2010

инструкторы цивилизованных стран погибнуть не могут. они сотканы из космических нитей звездных материй...

mosquito__2010

а помнишь как сбу в самый же первый день после этого преступления опозорились на фото которое выложили...

Uynachalnica

А чем недоволен? Всегда весь такой правильный, а тут поперек полез! Всегда так было и есть! Вон запретили...