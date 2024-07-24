Принят закон о защите единственного ипотечного жилья банкротов

Государственная дума приняла закон, позволяющий не взыскивать с банкрота единственное жилье, на приобретение которого был оформлен ипотечный кредит.

По действующему законодательству взыскать единственное ипотечное жилье или земельный участок, на котором оно расположено, можно при условии, если обязательства по кредиту не исполняются, в результате чего накапливаются просрочки.

Нередко возникают ситуации, когда у должника отсутствует просроченная задолженность по ипотечному кредиту, но есть неоплаченные долги перед другими кредиторами, приводит РБК позицию авторов закона.

Принятый закон дает право банкроту добиться через арбитражный суд утверждения отдельного мирового соглашения, в котором будет прописана невозможность изъятия единственного ипотечного жилья. При этом если финансовый управляющий не согласен с этим, его мнение не учитывается. Также для заключения подобного соглашения не требуется согласия других кредиторов.

Весной 2021 года Конституционный суд выступил за частичное снятие запрета на изъятие у должников единственного жилья. В постановлении судебной инстанции было сказано, что норма, защищающая единственное жилье от изъятия, не будет считаться абсолютной.