НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Безопасность ремонта авто б/у запчастями докажут научно

Источник:
Sibnet.ru
251 0

Страховщики собираются доказать, что использование подержанных деталей не носит вреда безопасности автомобиля, для этого проводят научное исследование, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Большая часть запчастей, подлежащих замене при ремонте по ОСАГО — это бампера, крылья, капот и двери — то есть такие, использование вместо которых б/у запчастей вряд ли сделает автомобиль менее безопасным», — заявил президент РСА Евгений Уфимцев.

Уфимцев отметил, что из-за ухудшения ситуации с расчетами с рядом дружественных стран, поставки новых запчастей еще задерживаются.

Исследование проводит Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ). Уже выяснили, что при использовании бывших в употреблении запасных частей вместо отсутствующих новых компонентов простои в ремонте, вызванные отсутствием запчастей, могут быть сокращены сразу на 80-90%.

Еще по теме
Депутат предложил новый дорожный знак о животных
Минздрав объяснил список «запрещенных для водителей» лекарств
Одобрено увеличение лимита выплат по ОСАГО
Наказание за сокрытие автономера от камер серьезно ужесточат
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил, что Россия не собирается брать Харьков
Появился новый способ «угона» SIM‑карт
Эпичное бегство бронеавтомобиля ВСУ от дрона попало на видео
Украинский вопрос: зачем Путин улетел в Китай?
Обсуждение (0)
Картина дня
США пригрозили МУС за выдачу ордеров на арест Нетаньяху
Раскрыта причина крушения вертолета президента Ирана
Китай заявил о своем праве на дружбу с Россией
Безопасность ремонта авто б/у запчастями докажут научно
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
38
Украинские военкоматы начнут вручать повестки круглосуточно
20
Эпичное бегство бронеавтомобиля ВСУ от дрона попало на видео
18
Россия и Китай начнут совместную экспансию Луны
17
Россия отразила ночную атаку более 100 украинских дронов
15
Путин объявил победу над безработицей