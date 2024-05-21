Страховщики собираются доказать, что использование подержанных деталей не носит вреда безопасности автомобиля, для этого проводят научное исследование, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Большая часть запчастей, подлежащих замене при ремонте по ОСАГО — это бампера, крылья, капот и двери — то есть такие, использование вместо которых б/у запчастей вряд ли сделает автомобиль менее безопасным», — заявил президент РСА Евгений Уфимцев.

Уфимцев отметил, что из-за ухудшения ситуации с расчетами с рядом дружественных стран, поставки новых запчастей еще задерживаются.

Исследование проводит Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ). Уже выяснили, что при использовании бывших в употреблении запасных частей вместо отсутствующих новых компонентов простои в ремонте, вызванные отсутствием запчастей, могут быть сокращены сразу на 80-90%.