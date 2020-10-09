Новый КоАП разрешит «обнулять» нарушения ПДД

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает обнуление числа нарушений правил дорожного движения, если водитель вовремя оплатил штраф, сообщил депутат Госдумы, один из разработчиков КоАП Дмитрий Вяткин.

«Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным», — сказал Вяткин РИА Новости.

Министерство юстиции обнародовало первый проект нового КоАП в январе. В нем предлагалось впервые в России прописать накопительную систему нарушений. Совершение трех и более грубых нарушений ПДД за один год, например проезд на красный, непропуск пешеходов или выезд на встречную, грозило водителям потерей прав на срок до полутора лет. Нарушения, зафиксированные видеокамерами, в этой системе в расчет не брались, только протоколы, выписанные сотрудниками ДПС.

Также в новый КоАП входило ужесточение наказаний за нарушение ПДД. Например, по инициативе МВД штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час предлагалось поднять с 500 до 3 тысяч рублей.