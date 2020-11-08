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Туристов без масок в Шерегеше не пустят на подъемники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/grelkafest

Туристы в Шерегеше будут обязаны соблюдать масочный режим на канатно-кресельных дорогах, это новое условие в пандемию коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

Разработаны дополнительные требования к организации проката. Предлагается полностью исключить выдачу проката мягкого горнолыжного инвентаря (шлем, перчатки, носки, нательная одежда), горнолыжных масок и очков. Выдачу ботинок, горных лыж, сноубордов и палок планируют осуществлять в прежнем объеме.

Персонал всех туристических объектов должен пройти специальное обучение по противодействию распространению коронавирусной инфекции. К началу горнолыжного сезона в местные аптеки будет поставлено необходимое количество противовирусных препаратов и антибиотиков.

На горнолыжном курорте будут работать 18 подъемников бугельного, кресельного и гондольного типа. Открытие нового сезона запланировано на 14 ноября.

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