НАВЕРХ

Поликлиники выдадут новосибирцам бесплатные антибиотики

Источник:
Sibnet.ru
233 1
Фото: © Sibnet.ru

Правительство РФ выделит Новосибирской области 105 миллионов рублей из резервного фонда на покупку лекарств для пациентов, которые лечатся от коронавируса дома, их будут выдавать жителям в поликлинике.

В октябре в Новосибирской области возник дефицит противовирусных лекарств и антибиотиков, даже с рецептом на руках пациенты не могли купить нужные препараты. Их запаса в аптеках хватало едва ли на сутки.

«В рамках электронного бюджета мы подписали соглашение на получение межбюджетного трансферта на закупку лекарственных препаратов для обеспечения пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Примерное количество – 13 тысяч наборов», — сказал на сессии в Заксобрании Новосибирской области министр здравоохранения Константин Хальзов.

#Промзона
Где застряли нужные лекарства

Также для амбулаторных пациентов с COVID-19 закупаются 1 тысяча упаковок Фавипиравира на средства областного бюджета.

Больницы и поликлиники заключили прямые договоры с производителями лекарств и лекарственных препаратов. Поэтому заболевшие будут обеспечены лекарствами напрямую через поликлиники, что позволит снизить ажиотажный спрос на антибиотики в аптеках, сообщило правительство региона. Власти не уточнили, с какого числа начнется выдача лекарств.

В Новосибирской области растет количество зараженных коронавирусом. По данным за 5 ноября, в регионе за сутки заразились 180 человек, выздоровели 133 человека, умерли шесть пациентов.

Еще по теме
Томские власти разъяснили формат обучения после каникул
Отставка главы Минздрава обрадовала омичей
Китай запретил въезд россиян на свою территорию
Главврач Коммунарки спрогнозировал срок завершения пандемии
смотреть все
Новосибирск #Новости COVID19 #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп объявил себя победителем
•
Главврач Коммунарки спрогнозировал срок завершения пандемии
•
Байден призвал своих сторонников к терпению
•
Китай запретил въезд россиян на свою территорию
Подробности
•
От сердца до потенции: чего ждать после коронавируса
•
Кто такие Минин и Пожарский, или Что празднуем 4 ноября
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
•
WADA против России: что ждет российский спорт?
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Обвиняемый в смерти девушки депутат ознакомится с уголовным делом
Сибирь 06.11.2020 12:17
Томские власти разъяснили формат обучения после каникул
Сибирь 06.11.2020 11:22
Власти Забайкалья продлили каникулы для младших классов
Сибирь 06.11.2020 11:16
Таскавшая ребенка за волосы в Новосибирске медик заинтересовала СК
Сибирь 06.11.2020 11:02
Самое популярное
Сибирский школьник обжаловал долг перед Сбербанком в Верховном суде
9484
Жириновский ответил на призыв Кадырова извиниться
3960
Перечислены семь способов ускорить работу компьютера
3755
Экономисты подсчитали, насколько рубль ослаб после краха СССР
3548
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп объявил себя победителем
•
Главврач Коммунарки спрогнозировал срок завершения пандемии
•
Байден призвал своих сторонников к терпению
•
Китай запретил въезд россиян на свою территорию
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

pepelmetal

Героя России тому кто поддерживает терроризм?

jeryakob

знает кошка чье мясо съела. только эти законы так-же легко можно и отменить

ifhbrjd

Трамп попросил Путина прислать для подсчета голосов на выборах президента США Эллу Памфилову: «Она у...

xarakire

Значит, есть, что скрывать, если такой закон приняли. Следующий закон будет, что все депутаты из Единой...

лачинов

Эвона как. Что то какой то мерзостью запахло. И кто же автор этого законопроекта интересно?