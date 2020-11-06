Поликлиники выдадут новосибирцам бесплатные антибиотики

Правительство РФ выделит Новосибирской области 105 миллионов рублей из резервного фонда на покупку лекарств для пациентов, которые лечатся от коронавируса дома, их будут выдавать жителям в поликлинике.

В октябре в Новосибирской области возник дефицит противовирусных лекарств и антибиотиков, даже с рецептом на руках пациенты не могли купить нужные препараты. Их запаса в аптеках хватало едва ли на сутки.

«В рамках электронного бюджета мы подписали соглашение на получение межбюджетного трансферта на закупку лекарственных препаратов для обеспечения пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Примерное количество – 13 тысяч наборов», — сказал на сессии в Заксобрании Новосибирской области министр здравоохранения Константин Хальзов.

#Промзона Где застряли нужные лекарства

Также для амбулаторных пациентов с COVID-19 закупаются 1 тысяча упаковок Фавипиравира на средства областного бюджета.

Больницы и поликлиники заключили прямые договоры с производителями лекарств и лекарственных препаратов. Поэтому заболевшие будут обеспечены лекарствами напрямую через поликлиники, что позволит снизить ажиотажный спрос на антибиотики в аптеках, сообщило правительство региона. Власти не уточнили, с какого числа начнется выдача лекарств.

В Новосибирской области растет количество зараженных коронавирусом. По данным за 5 ноября, в регионе за сутки заразились 180 человек, выздоровели 133 человека, умерли шесть пациентов.