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Маркировка по-нашему: почему лекарства застряли на складах

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ
Правительство РФ обязало фармацевтические компании маркировать все лекарства. Цель — избавить рынок от подделок. Но система дала сбой и все пошло не так в самый разгар эпидемии... Пациенты остались без нужных лекарств. 

Зачем лекарству маркировка

Добросовестный производитель должен делать качественные лекарства, аптеки отчитываться о их продаже, а потребитель иметь возможность все это контролировать. Примерно такой смысл у постановления правительства РФ №1556 о мониторинге движения лекарственных препаратов (МДЛП).

Уникальный цифровой код DataMatrix, который присваивается на производстве каждой упаковке таблеток или тюбику с мазью, содержит сведения о серийном и идентификационном номерах, номере партии и сроке годности. 

Логистические компании, дистрибьюторы, аптеки и даже медучреждения должны вести учет продукции по маркировкам и передавать в единую систему данные о движении каждой единицы препарата. 

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Потребитель при этом получил возможность проверить товар с помощью приложения, просканировав цифровой код на упаковке. Теоретически, такая система должна была помочь не только устранить возможность продажи контрафактного товара, но и сделать рынок лекарств прозрачным для всех.

Подготовиться к переходу на новую систему фармацевтический рынок должен был до 1 июля 2020 года. За месяц до ее внедрения бизнес-сообщество несколько раз обратилось в правительство с просьбой перенести начало обязательной маркировки. Сырая, по мнению будущих пользователей, система грозила устроить хаос в налаженных графиках и цепочках поставок. И опасения сбылись. 

Что пошло не так

«Последние дни, недели мы, что называется, ложимся и встаем с маркировкой. Если кратко, то могу сказать, что те проблемы, которые возникли — с перебоями, проблемы отпуска даже имеющихся лекарств в аптеках, на 100% связаны с работой системы МДЛП», — прокомментировал Sibnet.ru генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

По его словам, после запуска системы проблемы и перебои в ней стали нарастать, как снежный ком. А 30 сентября произошел сбой, в результате которого из базы данных исчезли порядка 40% кодов на лекарства. И последствия до сих пор не устранены.

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В итоге сейчас на складах производителей и во многих аптеках медикаменты есть, а продать их невозможно. Например, программа, связанная с кассой в аптеке, просто не распознает лекарства из-за исчезнувшего из системы кода, либо не разрешает продать таблетки. Те же самые проблемы при продаже у оптового покупателя розничному.

«Это механизм, когда большая партия делится на маленькие. Сейчас (Минпромторгом РФ) упрощен механизм маркировки, другой порядок уже внедряется», — заверила в ходе брифинга руководитель Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева.

То есть раньше система должна была разрешить продажу того или иного лекарства, сейчас продавцу или производителю достаточно будет уведомить ее, что он продал медикамент. Однако фармпроизводители заявляют — уведомительный порядок разрешили только на словах. 

Разрешение на нарушение

«Вся работа системы регулируется постановлением правительства. Пока не будут внесены корректировки или новое постановление, система будет работать в прежнем режиме. Потому что, в противном случае, мы будем нарушать нормативно-правовую базу», — пояснил глава АРФП.

Уведомительный порядок продажи медикаментов делает бессмысленным изначальную задумку системы маркировки — избавить рынок от контрафакта и некачественной продукции.

«Если мы оставим свободные звенья, где мы в уведомительном порядке позволяем продвигать продукцию, не получая обратного ответа, то целей борьбы мы не достигнем», — высказался Дмитриев.

По его мнению, решение должно быть другим. Оператор должен нести ответственность за сбои в системе. И нужен единый регулятор системы. Сейчас функционал распределен между несколькими федеральными ведомствами, в том числе Минпромторгом и Минздравом.

«А кто отвечает в целом за систему, понять крайне сложно... Мы ожидаем новое постановление... Надеемся, что на этой неделе мы увидим движение препаратов. И проблемы, с которыми сталкивается население в аптеках, уйдут», — подытожил генеральный директор АРФП.

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