НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия осталась четвертой экономикой мира

Источник:
РИА Новости
361 1
Флаг России
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Россия по итогам 2025 года стала четвертой экономикой мира — ВВП страны при этом впервые превысил семь триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных Международного валютного фонда.

Российская экономика, рассчитанная по показателю покупательной способности, в 2025 году составила 7,26 триллиона долларов против 6,97 триллиона годом ранее. Это позволило стране сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира, приводит РИА Новости данные МВФ.

Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставался Китай, при этом его ВВП вырос до 41,2 триллиона долларов с 38,2 триллиона в 2024 году. ВВП США увеличился до 30,8 триллиона с 29,3 триллиона, а Индии — до 17,3 триллиона с 15,6 триллиона.

Пятерку лидеров замкнула Япония, чья экономика выросла до семи триллионов долларов с 6,7 триллиона годом ранее. Германия, чей ВВП увеличился до 6,2 триллиона с шести триллионов годом ранее, заняла шестое место.

Далее с большим отрывом расположились Индонезия (пять триллионов), Бразилия (4,99 триллиона), Франция (4,56 триллиона) и Великобритания (4,55 триллиона).

Еще по теме
КамАЗ задумался о вводе четырехдневки
УАЗ приостановил сборку автомобилей на Кубе
Принят новый ГОСТ для асфальта
Новый ГОСТ на бритвы введут в России
смотреть все
Экономика #Промзона
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Налог на продажу жилья: как снизить или не платить
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Колибри разоблачили в шоу «Маска»
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
Обсуждение (1)
Картина дня
Флаг России
Россия осталась четвертой экономикой мира
Скорая помощь
Двое детей погибли в результате удара дронов по Туапсе
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал единственный способ вернуть Иран к переговорам
СибНИА имени Чаплыгина
СибНИА предложил восстановить 700 самолетов
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
34
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
30
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
29
Эрдоган пригрозил Израилю войной
28
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
26
Парламентские выборы пройдут в Венгрии 