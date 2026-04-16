Россия осталась четвертой экономикой мира

Россия по итогам 2025 года стала четвертой экономикой мира — ВВП страны при этом впервые превысил семь триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных Международного валютного фонда.

Российская экономика, рассчитанная по показателю покупательной способности, в 2025 году составила 7,26 триллиона долларов против 6,97 триллиона годом ранее. Это позволило стране сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира, приводит РИА Новости данные МВФ.

Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставался Китай, при этом его ВВП вырос до 41,2 триллиона долларов с 38,2 триллиона в 2024 году. ВВП США увеличился до 30,8 триллиона с 29,3 триллиона, а Индии — до 17,3 триллиона с 15,6 триллиона.

Пятерку лидеров замкнула Япония, чья экономика выросла до семи триллионов долларов с 6,7 триллиона годом ранее. Германия, чей ВВП увеличился до 6,2 триллиона с шести триллионов годом ранее, заняла шестое место.



Далее с большим отрывом расположились Индонезия (пять триллионов), Бразилия (4,99 триллиона), Франция (4,56 триллиона) и Великобритания (4,55 триллиона).