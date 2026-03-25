УАЗ приостановил сборку автомобилей на Кубе

Автомобильное производство Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) на Кубе приостановлено из-за энергокризиса, сообщила пресс-служба компании.

«В настоящее время производство, как в случае большинства предприятий страны, приостановлено, что в первую очередь связано с жесткими ограничениями электроснабжения на острове», — цитируют «Известия» сообщение.

Компания вместе с кубинской стороной ожидает оперативного разрешения ситуации и возобновления работы.

УАЗ запустил крупноузловую сборку «Патриот» и «Пикап»сборку в Гаване в апреле 2025 года. Модели адаптировали под местные климатические и дорожные условия. Плановый объем производства российских машин на первом этапе составлял до 500 единиц в год, при полной загрузке — 1,5 тысячи авто в год.

На Кубе нет собственного полноценного производства легковых автомобилей. Поэтому запуск сборки УАЗ был прорывом для страны, хотя проект был больше ориентирован на нужды госструктур, военной отрасли и сельского хозяйства.

«Шанс сохранить автосборку на Кубе есть, но только в нишевом формате, например из импортных машинокомплектов, малыми сериями и если у предприятия есть собственная система энергорезерва», — высказал мнение изданию старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при правительстве РФ Александр Кудряшов.