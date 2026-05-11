Новый премиальный Senat оказался практически копией китайского Hongqi

Новый российский премиальный бренд автомобилей Senat обнародовал первые изображения дебютной модели 900 и раскрыл ее ключевые характеристики.

Седан Senat 900 оснащен продольно наддувный двигателем объемом 3,0 литра мощностью 326 лошадиных сил. Мотор сочетается с 8-ступенчатым «автоматом» и безальтернативным полным приводом. Разгон до 100 километров в час —за 6,5 секунды.

Senat 900 построен на базе китайского седана Hongqi H9, но получит полностью оригинальную переднюю бамперную группу — с массивной решеткой радиатора с вертикальными зубьями.

Проект Senat — это самый «народный Aurus», у автомобиля тот же логотип, только серебряный. Это машины, которые должны стать основой парка представительских седанов страны.

«Поскольку Senat 900 идеально заточен под потребности пользователей автомобилей представительского класса, он наверняка будет востребован в корпоративных парках страны, в которых нынешние Мерседесы, BMW и Audi имеют зачастую пробеги за 400 тысяч километров, а их обслуживание и ремонт — дорогое удовольствие», — отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

Премьера Senat 900 состоится 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме.