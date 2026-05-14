Глава АвтоВАЗа пересел на Lada

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura после резонансного ролика в соцсетях — видео опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в конце марта опубликовал видео, в котором Соколов передвигается на немецком микроавтобусе.

В четверг, 14 мая, после съезда Союза машиностроителей России Соколов садился уже в Lada Aura.

«Не хуже Mercedes?» — задал главе АвтоВАЗа вопрос журналист. Но руководитель не стал давать оценку автомобилю.

В мартеСоколов заявлял о доминирующем положении Lada на автомобильном рынке России.