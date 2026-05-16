Китай испытает «летающие грузовики»

Испытания первых летающих автомобилей для регулярной перевозки грузов пройдут в Гонконге до конца 2026 года.

«Испытательные полеты первого в Гонконге двухтонного электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) могут состояться в течение следующих шести месяцев», — пишет газета South China Morning Post.

Экспериментальные летающие грузовики работают полностью на электричестве, они способны при необходимости зависать в воздухе, как вертолет, а затем переходить к более эффективному полету — как самолет.

Ожидается, что после подтверждения безопасности полетов следующим этапом станет использование новых машин для перевозки пассажиров. В настоящее время разработчики ведут соответствующие переговоры с департаментом гражданской авиации Гонконга.