Король Малайзии похвастался подаренным Aurus после поездки в Москву

Sibnet.ru
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и Aurus Senat
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим стал владельцем лимузина Aurus Senat после поездки в Москву на 9 мая, об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Владение лимузином Aurus Senat <…> рассматривается как особая честь, символизирующая тесные отношения и крепкую дружбу между Малайзией и РФ», — сказано в публикации в Facebook (социальная сеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ).

Король Малайзии подчеркнул, что марка Aurus славится гармоничным сочетанием передовых технологий и высоких стандартов безопасности, но не очень широко экспортируется на международный рынок.

Церемония передачи авто прошла в московском музее «Гараж особого назначения».

Помимо султана Ибрагима автомобили Aurus есть у лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Обсуждение (2)
Топ комментариев

andrei703333

Давно пора, задрали уже с этой войной

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

andrei703333

Не удивительно, хохлов понаехавших в Сибирь и готовых продаться достаточно