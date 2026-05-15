АвтоВАЗ допустил появление беспилотного автомобиля

АвтоВАЗ не исключает создание беспилотного автомобиля в будущем, заявил глава компании Максим Соколов на полях съезда Союза машиностроителей России.

«Конечно, почему бы нет? Весь мир двигается в беспилотность», — цитирует Соколова ТАСС.

По его словам, даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены элементами ADAS — системами помощи водителю, приближающимися к уровню автономности.

В России беспилотный транспорт есть у КамАЗ. По словам замминистра транспорта Дмитрия Зверева, по дорогам страны курсирует уже 101 беспилотный грузовик.