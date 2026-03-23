Принят новый ГОСТ для асфальта

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для веществ, которые применяют при производстве асфальта. Документ вступит в силу в апреле и охватит материалы для дорог, мостов и аэродромов, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Предыдущий стандарт был принят в 2003 году. Отмечается, что за прошедшее время отрасль накопила опыт использования новых полимерно-битумных материалов, которые повышают устойчивость покрытия к деформациям, а также снижают риск трещин при низких температурах.

Новый стандарт закрепляет более жесткие требования материалам для асфальта. Например, их температура размягчения должна находиться не ниже 45–62 градусов, а динамическая вязкость при 135 градусах ограничена уровнем до 3 паскалей в секунду.

Также документ установил минимальную эластичность на уровне 80–85% при температуре 25 градусов. Этот показатель отражает способность покрытия выдерживать повторяющиеся нагрузки без разрушения.

Новый государственный стандарт призван увеличить срок эксплуатации дорог с твердым покрытием и сократить затраты на их содержание.