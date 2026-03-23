Принят новый ГОСТ для асфальта

Sibnet.ru
Ямочный ремонт дорог
Фото: © Sibnet.ru

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для веществ, которые применяют при производстве асфальта. Документ вступит в силу в апреле и охватит материалы для дорог, мостов и аэродромов, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Предыдущий стандарт был принят в 2003 году. Отмечается, что за прошедшее время отрасль накопила опыт использования новых полимерно-битумных материалов, которые повышают устойчивость покрытия к деформациям, а также снижают риск трещин при низких температурах.

Новый стандарт закрепляет более жесткие требования материалам для асфальта. Например, их температура размягчения должна находиться не ниже 45–62 градусов, а динамическая вязкость при 135 градусах ограничена уровнем до 3 паскалей в секунду.

Также документ установил минимальную эластичность на уровне 80–85% при температуре 25 градусов. Этот показатель отражает способность покрытия выдерживать повторяющиеся нагрузки без разрушения.

Новый государственный стандарт призван увеличить срок эксплуатации дорог с твердым покрытием и сократить затраты на их содержание.

Новый ГОСТ на бритвы введут в России
Утвержден ГОСТ на спортивную одежду
АвтоВАЗ жестко опроверг слухи о переходе на четырехдневку
Стало известно об остановке производства автомобилей Aurus
смотреть все
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Кот с трехцветными глазами стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Сериал «Большой человек» с покойным Романом Поповым выйдет на ТНТ
Умер легендарный Чак Норрис
США объявили Россию ядерной угрозой
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Denis-ka

Вместе с ним ушла целая эпоха...очень печально, но всех ждет в конце одно и тоже. Press F=(

andrei703333

Больной какой то, зачем вообще что то писать, что его не касается, Норрис что враг ему, какое ему дело...

-Керя-

86 лет в спортзал ходил (однако)

physx

То ли дело сша, сеют мир и покой в мире.