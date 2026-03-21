Новый ГОСТ на бритвы введут в России

Новый ГОСТ на бритвенные принадлежности вступит в силу в России с 1 мая 2026 года, следует из опубликованных данных Росстандарта.

Прежний стандарт для систематизации и унификации требований к бритвам действовал более 20 лет. За это время ассортимент бритвенных систем серьезно расширился, а технология производства была изменена.

Новые правила затронут как сами бритвенные системы, так и их составные части — ручку, кассеты и лезвия, держатели и подставки, отметило ведомство. При этом ГОСТ не подразумевает необходимости появления единой конструкции бритв.

Ключевым требованием останется безопасность при их использовании. Важно, чтобы кассета надежно крепилась к станку, а торцы лезвий не выступали за торцы кассеты. Также необходимо, чтобы все составные части были стойкими к высокой влажности воздуха.

Новый ГОСТ носит добровольный характер, производители смогут применять его по собственному желанию.

