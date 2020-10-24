Сделать КТ легких: как выглядит коронавирус

Очереди на компьютерную томографию легких расписаны до ноября. Люди с тревожными симптомами делают КТ платно, чтобы выяснить — есть ли у них коронавирусное «матовое стекло». Что такое метод КТ, может ли томограф определить COVID и кому нужно проходить исследование на самом деле?
«Компьютерная томография (КТ) — этот метод исследования, при котором целая серия рентгеновских снимков, сделанных под разными углами, анализируется в специальной компьютерной программе. В результате врач получает изображения срезов, то есть послойную картину различных областей организма, с детальным изображением органов, мягких тканей и сосудов», — описала метод терапевт «Здравицы» Варвара Веретюк.
Таким образом, компьютерная томография дает намного больше информации, чем обычные рентгеновские снимки.
Процедура КТ легких длится около 15-20 минут. Пациент ложится на кушетку внутри кольцевого сканера. Он вращается и направляет на исследуемую область рентгеновские лучи. Во время исследования нельзя двигаться, а в определенные моменты аппарат сообщает, что надо задержать дыхание.
КТ органов грудной клетки проводят с 14-летнего возраста, ограничение связано с облучением рентгеновскими лучами, а также с тем, что пациент должен лежать неподвижно. Но при наличии серьезных показаний врач может назначить такое исследование и ребенку.
Что видно на КТ легких и грудной клетки
Компьютерная томография легких позволяет определить степень того или иного поражения — в заключении рентгенолог указывает процент затронутой патологическим процессом легочной ткани.
Отличительная особенность коронавируса, которую видно на КТ, это «матовое стекло» — участки с хорошей просматриваемостью сосудов, сниженной прозрачностью легочной ткани, покрытые будто светлым налетом или туманной дымкой. Это зоны с пострадавшими альвеолами легких, которые заполняются жидкостью и теряют способность к газообмену. Как правило, эти очаги круглой формы, могут быть разрозненными или объединяться.
«КТ помогает выявить изменения в легких, характерные для COVID-19. Но надо понимать, что сами по себе результаты КТ не влияют на тактику лечения и прогноз болезни», — прокомментировала Sibnet.ru Веретюк.
Она добавила, что вне клинической картины изменения в легких на КТ не позволяют точно определить причину, поскольку они могут быть вызваны не только коронавирусом, но и другими инфекциями, а также невоспалительными заболеваниями.
Помимо пневмонии КТ органов грудной клетки может выявить такие заболевания легких как рак, саркоидоз, лимфому, профзаболевания, интерстициальные поражения легких, бронхит, эмфизему, бронхоэктазы и множество других.
КТ органов грудной клетки позволяет оценить состояние органов средостения (сердце, крупные сосуды, лимфатические узлы, пищевод, трахею). Также исследование покажет костный каркас грудной клетки – позвоночник, ребра, лопатки, грудину.
«Еще данное исследование может показать изменения в мышцах, покрывающих грудную клетку, и подмышечные области, в которых можно увидеть измененные лимфатические узлы при каких-либо патологических процессах органов грудной клетки», — сказала завотделением лучевой диагностики НИИТО Анна Гутт.
Когда нужна томография
Вторая волна коронавируса вызвала ажиотажный спрос на компьютерную томографию легких. «Мы столкнулись с такой проблемой, что ряд граждан идут и записываются платно на компьютерную томографию или настаивают на рентгене, когда еще клинических проявлений заболевания нет», — сказала замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.
По ее мнению, это чрезмерная перестраховка, и КТ должен назначать врач. Гутт также советует при возникновении подозрений на коронавирус обратиться к врачу, который по клиническим данным, аускультативным признакам (хрипы при прослушивании) исключит или заподозрит пневмонию, и даст направление на исследование.
По рекомендации Минздрава РФ, КТ легких нужно делать при среднетяжелом, тяжелом и крайне тяжелом течении инфекции.
Она напомнила, что компьютерная томография — информативный метод исследования, но при этом и лучевая нагрузка. Во время КТ человек подвергается воздействию ионизирующего излучения, и доза радиации больше, чем во время обычного рентгена.
А на сегодня, как подчеркнула терапевт Веретюк, более 40% инфицированных коронавирусом не имеют симптомов или переносят инфекцию легко, и им такое исследование не нужно.
«Не нужно делать КТ, если мазок на ПЦР положительный, но нет симптомов среднетяжелого или тяжелого течения инфекции», — добавила врач.
Врач перечислила основные симптомы, которые при среднем и более тяжелом течении инфекционного заболевания могут говорить о необходимости проведения КТ легких:
- стойкое повышение температуры тела выше 38 градусов в течение 5-7 дней;
- частота дыхания в покое более 22 раз в минуту, усиление одышки;
- насыщение крови кислородом (сатурация) менее 95%;
- С-реактивный белок сыворотки крови >10 мг/л;
- нарушение сознания (сонливость, слабость, заторможенность).
Где сделать КТ легких
Многие, кто подозревает у себя пневмонию, несмотря на отказ врача направить на КТ легких, пытаются пройти обследование самостоятельно. Возможно ли это?
По ОМС компьютерная томография сейчас проводится на базе ковид-госпиталей, оснащенных томографами. Также государственное задание выдано и другим медицинским организациям — частным и федеральным, в которые могут направить пациентов участковые терапевты.
По данным Минздрава Новосибирской области, в подведомственных ему учреждениях региона есть 29 компьютерных томографа. Но в государственных медучреждениях КТ делают только по показаниям при наличии направления врача.
В коммерческих — в основном тоже. Однако если задаться целью и обзвонить все медцентры, можно найти тот, где проведут исследование без направления. Но при условии, что у человека нет симптомов ОРВИ. Цена КТ легких в Новосибирске составляет от 2,5 до 4 тысяч рублей.