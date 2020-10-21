Сатурация крови: что такое и как измерить

Насыщение крови кислородом, или говоря врачебным языком — сатурация, резко снижается при пневмонии. Чтобы избежать серьезных последствий для здоровья, этот показатель необходимо контролировать при появлении симптомов COVID-19. Можно ли самостоятельно измерить сатурацию крови, какая норма у взрослых и когда стоит волноваться?

Поступая в легкие, кислород (О2) проникает в кровь и связывается с молекулами гемоглобина. Одна такая молекула может унести четыре молекулы O2. Эффективность дыхательного процесса зависит от количества насыщенного гемоглобина.

Как измерить кислород в крови

Самый надежный способ измерить сатурацию — использовать пульсоксиметр. Процесс совершенно безболезненный, не требует прокола и забора крови. Прибор надевается на палец или запястье, после чего светодиодный датчик испускает луч, проходящий через ткани. Степень поглощения света зависит от количества переносчика кислорода в крови — гемоглобина, и фотодетектор фиксирует это значение.

Показатель уровня насыщения крови кислородом на приборах имеет обозначение SpO2, итоговый результат будет показан в процентах.

Такой прибор можно приобрести в магазинах медтехники и аптеках для домашнего использования. Есть разные пульсоксиметры, самые распространенные крепятся на средний или безымянный палец. Функция измерения сатурации также есть у многих умных часов и фитнес-браслетов, в этом случае измерение происходит на запястье.

Какая сатурация считается нормой

Измерение сатурации крови обычно требует от 10 секунд до минуты, необходимо дождаться появления устойчивых цифр на экране пульсоксиметра. Нормой считается сатурация в диапазоне от 94% до 99%, говорит врач скорой помощи Павел Волков. Если показатель упал ниже 93%, в кровь поступает недостаточно кислорода, человек испытывает гипоксию.

«Сатурация — важный показатель, низкий уровень насыщения крови кислородом может указывать на необходимость проведения компьютерной томографии легких и экстренного лечения в стационаре, но обычно для госпитализации врач оценивает и другие параметры больного, решение принимается комплексно», — объясняет медик.

Почему надо измерять сатурацию при коронавирусе



Коронавирусная инфекция иногда вызывает скрытую пневмонию — у человека нет кашля или высокой температуры, при этом легкие медленно разрушаются, поясняет Волков. Низкая сатурация крови может указывать на серьезное воспаление легочной ткани, что требует коррекции лечения, госпитализации или даже использования аппарата ИВЛ.

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Но трактовать показания пульсоксиметра могут только медики, ставить диагнозы и самостоятельно назначать себе лечение нельзя. «Если замеры показывают далекие от нормы цифры, обязательно вызывайте врача. Нужно помнить, что гипоксия может наблюдаться при самых разных патологиях», — предупреждает эксперт.

Когда пульсоксиметр может обмануть

Иногда пульсоксиметр при домашнем использовании может показывать недостоверные цифры. По словам Волкова, прибор часто ошибается, если у человека низкое артериальное давление и нарушение периферического кровообращения. У таких людей обычно очень сильно мерзнут руки, пальцы всегда холодные. Кроме этого, у женщин на измерение может повлиять лак на ногте.

«Если прибор показал опасную цифру, поменяйте палец или руку, чтобы снизить вероятность ошибки. Реальная гипоксия всегда сопровождается внешними симптомами — частым дыханием, бледной кожей, одышкой, более высоким пульсом, постоянной сонливостью, быстрой утомляемостью», — подчеркивает врач.

Как узнать сатурацию без пульсоксиметра

Существует способ измерить сатурацию крови у взрослых без пульсоксиметра — с помощью самопроверки дыхательной функции легких. Метод придумали в Британии, это оценка насыщенности крови кислородом по системе Роса. Он достаточно грубый, однако позволяет диагностировать гипоксию.

Человек должен сделать глубокий вдох и попытаться досчитать до 30, задержав дыхание. В норме для взрослого с полностью здоровыми легкими это нетрудно. Если пациент досчитал только до десяти, то сатурация крови у него примерно 93-94%. В том случае, если человек смог досчитать только до семи, его показатель может быть ниже 90%, требуется консультация врача.