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Проект Росавиации грозит массовым сносом домов в Абакане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Росавиация разработала проект приаэродромной территории для абаканского аэропорта, который грозит сносом частных и многоэтажных домов в Абакане и Черногорске, сообщает правительство Хакасии.

Приаэродромная территория — зона с особыми условиями использования. В нее Росавиация включила Абакан, Черногорск и часть Усть-Абаканского района. Хозяйственная деятельность здесь может осуществляться с серьезными ограничениями. 

В первую очередь они касаются жилищной застройки. Вокруг аэропорта — большая площадь частного сектора, но, в соответствии с проектом приаэродромной территории, там не должно быть жилья.

Нет ясности, что будет с этой застройкой. Ограничения по этажности могут спровоцировать череду банкротств в строительной отрасли и волну обманутых дольщиков, так как недостроенные многоэтажные дома могут потребовать снести, а в них уже продано около 2 тысяч квартир.

В черте приаэродромной территории запрещается строить мусороперерабатывающие заводы, размещать скотобойни, фермы, рыбные хозяйства. Запрещена вспашка сельскохозяйственных земель в светлое время суток. Из-за этого могут пострадать фермерские хозяйства, расположенные в радиусе 15 километров от аэропорта. Они выращивают 89% всех овощей Хакасии.

Правительство Хакасии создало рабочую группу, которая оценит влияние решения об установлении приаэродромной территории на социально-экономическое положение республики в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Полученные результаты станут основой переговорной позиции делегации Хакасии на встрече с руководством Росавиации в ноябре.  

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