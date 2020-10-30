Проект Росавиации грозит массовым сносом домов в Абакане

Росавиация разработала проект приаэродромной территории для
абаканского аэропорта, который грозит сносом частных и многоэтажных домов в
Абакане и Черногорске, сообщает правительство Хакасии.
Приаэродромная территория — зона с особыми условиями использования. В нее Росавиация включила Абакан, Черногорск и часть Усть-Абаканского района. Хозяйственная деятельность здесь может осуществляться с серьезными ограничениями.
В первую очередь они касаются жилищной застройки.
Вокруг аэропорта — большая площадь частного сектора, но, в соответствии с
проектом приаэродромной территории, там не должно быть жилья.
Нет ясности, что будет с этой застройкой. Ограничения по
этажности могут спровоцировать череду банкротств в строительной отрасли и волну
обманутых дольщиков, так как недостроенные многоэтажные дома могут потребовать
снести, а в них уже продано около 2 тысяч квартир.
В черте приаэродромной территории запрещается строить
мусороперерабатывающие заводы, размещать скотобойни, фермы, рыбные хозяйства.
Запрещена вспашка сельскохозяйственных земель в светлое время суток. Из-за
этого могут пострадать фермерские хозяйства, расположенные в радиусе 15
километров от аэропорта. Они выращивают 89% всех овощей Хакасии.
Правительство Хакасии создало рабочую группу, которая оценит
влияние решения об установлении приаэродромной территории на социально-экономическое
положение республики в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Полученные
результаты станут основой переговорной позиции делегации Хакасии на встрече с
руководством Росавиации в ноябре.