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В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Китайская компания Xiaomi известна уникальной замкнутой экосистемой — под этим брендом выпускаются тысячи товаров, от зубочисток до ноутбуков. Недавно на рынок вышли фирменные щелочные батарейки Xiaomi Mi Rainbow с ярким дизайном и необычным технологическим решением. Оценим и протестируем новинку.

Щелочные батарейки — самые распространенные в мире элементы питания. Современная конструкция таких батареек была разработана в середине 1950-х годов канадским инженером Льюисом Урри, с тех пор они выпускаются практически без изменений.

Согласно официальным данным Xiaomi, батарейки Mi Rainbow выпускаются в коллаборации с известной японской компанией Maxell, которая является одним из самых известных и крупных производителей элементов питания в мире.

Разноцветный комплект

К нам в руки попал универсальный комплект батареек Xiaomi — картонная коробка содержит 12 элементов питания Mi Rainbow 5 AA и 12 Mi Rainbow 7 AAA. 

Батарейки упакованы в прочные блистеры по четыре штуки. Удобство такого комплекта очевидно — «пальчиковые» и «мизинчиковые» батарейки самые востребованные в хозяйстве, дефицит «закрывается» одной покупкой. 

В продаже есть отдельные наборы батареек Xiaomi Mi Rainbow — только типоразмера ААА (официальное обозначение R3) или АА (обозначение R6), в этом случае они упаковываются в удобные пластиковые кейсы и раскрашены во все цвета радуги. В нашем случае цветов всего три, желтый, зеленый и оранжевый.

На корпусе батареек есть крупные надписи «5» и «7», а также маркировка — Alkaline. Некоторые потребители называют батарейки такого типа алкалиновые, однако правильное название в русском языке — щелочные, поскольку именно так переводится английское слово alkaline. 

Маркировка также подтверждает нулевое содержание ртути и кадмия.

Xiaomi Mi Rainbow выполнены по классической технологии — внутри батареек щелочной электролит, латунный стержень, а также разделенные сепаратором диоксид марганца и цинковый порошок. 

Электролит внутри корпуса батарейки обеспечивает движение электронов и ионов от одного полюса батарейки к другому, в результате возникает электрический ток. Постепенно электролит «вырабатывается», элемент питания садится.

Производитель применил небольшое ноу-хау — корпус батареек имеет специальную двойную защиту с впитывающим материалом, что должно защищать изделия от протечек.

Батарейки также защищены от короткого замыкания изоляцией внутренней оболочки и металлического «стакана». Таким образом, даже неправильное использование источника питания не грозит Xiaomi Mi Rainbow мгновенным выходом из строя. 

Обычно считается, что лучше не покупать щелочные батарейки впрок. За год хранения такая батарея теряет примерно 10-20% первоначальной мощности.

Xiaomi указывает, что гарантийный срок хранения батареек составляет 7 лет, это высокая долговечность. 

Тестируем Xiaomi Mi Rainbow

Для начала взвешиваем Xiaomi Mi Rainbow — батарейки АА весят чуть меньше 24 граммов, ААА — 11 граммов. Сравниваем с самыми дорогими щелочными батарейками Energizer, типоразмер АА у них также весит чуть меньше 24 граммов, а типоразмер ААА — 11 граммов.

Считается, что чем тяжелее источник питания, тем дольше он прослужит. Значит, «китаец» обладает качественной начинкой.

Переходим к измерению рабочего напряжения. Цифровой мультиметр показывает, что каждая батарейка Xiaomi Mi Rainbow в наборе имеет напряжение 1.6 вольта, элементы типоразмера АА даже чуть больше на две-три сотых. 

Стандарт требует от батарейки иметь напряжение 1.5 вольта, тем самым тестируемые элементы имеют небольшой, но вполне приятный «запас» по мощности.

Остается вопрос цены. Сервис «Яндекс.Маркет» показывает, что универсальный комплект батареек Xiaomi из 24 батареек в среднем стоит 550 рублей. Для сравнения — эталонные по многим независимым тестам элементы питания Energizer обойдутся примерно в два раза дороже.

Выводы: Xiaomi выпустила удачные щелочные батарейки под своим брендом. Mi Rainbow 5 AA и Mi Rainbow 7 AAA имеют красивый и привлекательный дизайн, хорошие параметры по рабочему напряжению и весу, заявлены экологичность и длительный срок службы. Рекомендуем не только поклонникам бренда Xiaomi, но и всем остальным пользователям.

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