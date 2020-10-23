Мэрия Новосибирска развезет врачей по вызовам

Мэрия Новосибирска со следующей недели будет выделять машины из своего гаража для врачей поликлиники №1, которые ездят на вызовы к больным, сообщил журналистам в пятницу мэр города Анатолий Локоть.

«С понедельника по договоренности с Минздравом начинаем выделять каждый день из нашего гаража легковые автомобили для врачей. Договорились, что поддержка будет оказана первой поликлинике, она расположена не только в одном корпусе, у нее широкая территория. Это болевая точка, транспорта врачам не хватает», — сказал Локоть.

Он отметил, что сначала мэрия будет выделять по два автомобиля с водителями в день. Отработав день, машины будут обрабатываться дезинфицирующими средствами. На следующий день будут работать другие водители и машины. При необходимости помощь будет увеличиваться.

Поликлиника №1 — старейшее медучреждение города, располагается в восьми зданиях в центре Новосибирска. Поликлиника обслуживает около 35 тысяч взрослых и 16 тысяч детей.