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Мэрия Новосибирска развезет врачей по вызовам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мэрия Новосибирска со следующей недели будет выделять машины из своего гаража для врачей поликлиники №1, которые ездят на вызовы к больным, сообщил журналистам в пятницу мэр города Анатолий Локоть.

«С понедельника по договоренности с Минздравом начинаем выделять каждый день из нашего гаража легковые автомобили для врачей. Договорились, что поддержка будет оказана первой поликлинике, она расположена не только в одном корпусе, у нее широкая территория. Это болевая точка, транспорта врачам не хватает», — сказал Локоть.

Он отметил, что сначала мэрия будет выделять по два автомобиля с водителями в день. Отработав день, машины будут обрабатываться дезинфицирующими средствами. На следующий день будут работать другие водители и машины. При необходимости помощь будет увеличиваться.

Поликлиника №1 — старейшее медучреждение города, располагается в восьми зданиях в центре Новосибирска. Поликлиника обслуживает около 35 тысяч взрослых и 16 тысяч детей. 

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Новосибирск #Здоровье #Новости COVID19 #Местная власть
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