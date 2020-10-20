«Монолитная» история новосибирского Коммунального моста

Первому автомобильному мосту через Обь в Новосибирске — 65 лет. И все это время он служит без капитального ремонта. Как в условиях жесткой экономии удалось создать настолько надежное строение, что пережил Коммунальный мост за годы эксплуатации и как изменится в ближайшие годы?

Долгие годы транспортное сообщение между левым и правым берегом Новосибирска было нерегулярным. Зимой — по ледовой временной переправе, летом — по наплавному мосту. Первый автомобильный мост — Коммунальный (Октябрьский) — открылся 20 октября 1955 года.

Как появился Коммунальный мост

В 1925 году мост был нанесен на первый генеральный план города. В начале 1930–х начались проектные работы, в 1938-м проект защитили. Но началась война. А после нее мост снова пришлось пробивать в Москве, рассказывает сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

Рассматривались новые проекты. Например, предлагалось сделать строение двухъярусным: в верхней части автомобильным, а в нижней — трамвайным с перспективой метро.

«Мост по конструкции своей был особенный. Первый, как тогда говорили, в практике мостостроения: конструкция его проезжей части (из железобетонных плит) и металлических двутавровых балок была объединена в одно целое. Внешнее оформление было грандиозными, отражало социалистический выбор советского народа и победу над фашизмом», — описывает собеседник.

В 1948 году руководство области на сессии Верховного Совета СССР попросило начать строительство моста в 1949 году.

«Проект упростили: лишили 45-метровых скульптурных пилонов-обелисков, 27-метровых торшеров со светящимися звездами, колоннады и других украшательств-излишеств. В 1952 начали строительство. В целях экономии пришлось еще и понизить высоту предмостовой дамбы на левом берегу, в результате чего мы там сейчас наблюдаем характерный прогиб», — говорит Голодяев.

Но для того времени сооружение все равно было грандиозным — высота Коммунального моста составила 30 метров, а его общая длина с развязками 2,3 тысячи метров.

Строительство моста было настолько важным событием, что дважды попало в выпуск киножурнала «Сибирь на экране».

На архивном видео 1955 года показано, как отважный прораб правого берега инженер Боборыкин на большой высоте по узкой балке жесткости переходит с правобережной части моста на левобережную.

Начальник дирекции строительства Октябрьского моста Владимир Богаенко описал в своей книге «В ногу со временем» то, как при строительстве на ходу пришлось менять конструкцию.

Из-за сжатых сроков строительства и низких зимних температур (до минус 40) новаторскую монолитную плиту проезжей части пришлось заменить на сборную из отдельных плит с последующим омоноличиванием в одну плиту на весь пролет.

Богаенко говорил в одном из интервью, что мост прозвали Коммунальным «потому, что он был общим достоянием новосибирцев». Официально он называется Октябрьским — мост построили к годовщине Октябрьской революции.

Фото: Испытания Коммунального моста нагруженными грузовиками © Музей Новосибирска

После открытия 20 октября 1955 года мост сразу стал любимым местом новосибирцев. С обеих сторон на него вели большие лестницы, по нему очень много ходили пешком, останавливались у ограждения и смотрели на город, ранним июньским утром сюда приходили классы выпускников, рассказывает сотрудник музея.

«Летная» слава

Благодаря одному событию Коммунальный мост стал знаменит не только во всем Союзе, но и за рубежом. 4 июня 1965 года военный летчик, капитан Валентин Привалов пролетел под мостом на реактивном истребителе МиГ-17.

Фото: Коллаж Евгения Социховского © Музей Новосибирска

«По мосту прогуливались жители правого и левого берегов. Вдруг с юга на мост, снижаясь к глади воды, летит истребитель МИГ-17. Подойдя к створу арки, самолет снижается к реке и проходит эту арку. Впереди железнодорожный мост, а это большой риск для реактивного самолета, скорость которого 400 метров в секунду. Расстояние между мостами 900 метров, и надо было за несколько секунд вырулить максимально вверх», — рассказывал экскурсовод Музея Новосибирска Евгений Антропов.

Теперь этот поступок называют воздушным хулиганством, а тогда выходка чуть не стоила летчику свободы. Привалову повезло — от суда его спас лично министр обороны СССР.

Каким будет ремонт

За 65 лет службы капитального ремонта моста не было. Он начнется в 2021 году — перед молодежным чемпионатом мира по хоккею (2023 год). До МЧМ планируется привести в нормативное состояние проезжую и пешеходную часть, отремонтировать лестницы, заменить дорожное полотно, бордюры, ограждения, системы освещения и подсветки.

На втором этапе (2023-25 годы) планируется ремонт опорных частей и пролетных строений. Также будет выполнен комплекс мероприятий по очистке ливневых стоков с проезжей и пешеходной частей.

«Учитывая уникальность Октябрьского моста и его большое значение в создании облика Новосибирска, все работы, при условии достаточного финансирования, будут и должны выполняться организациями, имеющими профессиональный опыт выполнения ремонтных работ сооружений такого класса сложности», — сообщил пресс-центр мэрии.

Хотя за прошедшие годы в Новосибирске построили еще Димитровский и Бугринский мосты, полностью движение на Коммунальном мосту закрывать на время ремонта не планируется — во избежании транспортного коллапса.