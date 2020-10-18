НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Умную колонку оснастили понимающими глазами

Источник:
N+1
226 2

Инженер Марк, также известный под ником markw2k9, создал насадку на умную колонку Amazon Echo Dot, позволяющую ей естественным образом реагировать на команды человека. Она требует модификации устройства.

Продаваемые сегодня умные колонки после того, как слышат фразу активации, показывают, что слушают команды с помощью световой индикации. Но такой метод не похож на общение с живым существом и контрастирует с реалистичным и эмоциональным голосом колонки.

Насадка устроена очень просто: у нее есть две микроконтроллерных платы с дисплеем на каждой и фоторезистор. Фоторезистор располагается над частью кольца колонки, которое начинает светиться после ее активации. Как только фоторезистор регистирует активацию колонки, на дисплеях на 15 секунд появляются анимированные виртуальные глаза, пишет N+1 со ссылкой на описание устройства.

Помимо электрической части инженер также разработал две части насадки, форма которых подобрана специально для этой колонки. Потенциально такое же устройство можно создать и для любой другой колонки, у которой индикация включения находится на торце, к примеру, для Яндекс.Станции или представленной на днях Apple HomePod mini.

Инженеры не первый раз создают насадки на колонки, но в предыдущих проектах они служили другой цели — защищали пользователей от прослушивания и позволяли настроить свою фразу активации.


Еще по теме
Рассекречен флагман Huawei Mate 40 Pro
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Xiaomi высмеяла новый iPhone за отсутствие зарядки
Xiaomi выпустит финальный смартфон семейства Redmi
смотреть все
Технологии #Гаджеты #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе
•
Трамп пообещал установить мир силой с помощью нового оружия
•
Открыт фактор, вдвое увеличивающий риск смерти от COVID-19
•
Глава NASA заявил о выросших шансах найти следы жизни на Марсе
Подробности
•
Курс на 90: как изменится цена доллара к концу года?
•
У пандемии свои законы: как хоронят умерших от коронавируса
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
•
История унижения: как Горбачев получил премию мира и потерял страну
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Подозреваемого в тройном убийстве и поджоге задержали в Улан-Удэ
Сибирь 18.10.2020 14:26
Безотходную переработку древесины наладили в Кузбассе
Сибирь 18.10.2020 10:21
Красноярские ученые создали спрей-обнаружитель опухолей в мозгу
Сибирь 18.10.2020 07:36
Глава Хакасии заразился коронавирусом
Сибирь 17.10.2020 17:36
Самое популярное
Ряд организаций Приангарья закрыли из-за коронавируса
8131
Мэрия Новосибирска разоблачила «подземное озеро» на площади Труда
7328
Найдено опасное последствие заражения коронавирусом
5063
Напиток «Байкал» покорил Финляндию
3218
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе
•
Трамп пообещал установить мир силой с помощью нового оружия
•
Открыт фактор, вдвое увеличивающий риск смерти от COVID-19
•
Глава NASA заявил о выросших шансах найти следы жизни на Марсе
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган отказался считать Крым российским
44
Навального нашли на немецком курорте
37
ФСБ предотвратила подрыв самого высокого монумента России
27
Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум
21
США призвали Россию «заморозить» ядерные вооружения
20