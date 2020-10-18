Умную колонку оснастили понимающими глазами

Инженер Марк, также известный под ником markw2k9, создал насадку на умную колонку Amazon Echo Dot, позволяющую ей естественным образом реагировать на команды человека. Она требует модификации устройства.

Продаваемые сегодня умные колонки после того, как слышат фразу активации, показывают, что слушают команды с помощью световой индикации. Но такой метод не похож на общение с живым существом и контрастирует с реалистичным и эмоциональным голосом колонки.

Насадка устроена очень просто: у нее есть две микроконтроллерных платы с дисплеем на каждой и фоторезистор. Фоторезистор располагается над частью кольца колонки, которое начинает светиться после ее активации. Как только фоторезистор регистирует активацию колонки, на дисплеях на 15 секунд появляются анимированные виртуальные глаза, пишет N+1 со ссылкой на описание устройства.

Помимо электрической части инженер также разработал две части насадки, форма которых подобрана специально для этой колонки. Потенциально такое же устройство можно создать и для любой другой колонки, у которой индикация включения находится на торце, к примеру, для Яндекс.Станции или представленной на днях Apple HomePod mini.

Инженеры не первый раз создают насадки на колонки, но в предыдущих проектах они служили другой цели — защищали пользователей от прослушивания и позволяли настроить свою фразу активации.