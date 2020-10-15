Сибирь поставила антирекорд прироста зараженных с начала пандемии

Регионы Сибирского федерального округа поставили абсолютный «антирекорд» суточного прироста заболеваемости COVID-19 за все время эпидемии, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В среду, 14 октября в Сибири отмечен абсолютный «антирекорд» суточного прироста заболеваемости COVID-19 за все время эпидемии. С самого начала осени суточное количество регистрируемых случаев заболевания в Сибирском федеральном округе неуклонно нарастало.

26 сентября был преодолен порог в 800 случаев в сутки. Неделю назад, 6 октября округ показал 1 тысячу суточных положительных диагнозов. Далее прирост по-прежнему оставался очень резким. 10 октября в Сибири суточная заболеваемость превысила 1,2 тысячи случаев.

Некоторое замедление было отмечено только 12 и 13 октября. Но уже на следующий день суточный прирост случаев инфицирования COVID-19 взлетел до максимума с момента начала эпидемии. В среду в СФО 1, 4 тысячи человек заболели новой коронавирусной инфекцией.

При этом регионы Сибири не ужесточили эпидемиологические требования, работают почти все заведения, но людей просят соблюдать масочный режим.