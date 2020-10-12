НАВЕРХ

Новосибирцы вышли на пикеты к мэрии из-за «антизеленого» Генплана

Источник:
Sibnet.ru
349 0

Новосибирцы вышли на одиночные пикеты к мэрии Новосибирска с требованием указать все леса и зеленые зоны в новом Генплане города, сообщил Sibnet.ru депутат Горсовета Ростислав Антонов.

Несколько новосибирцев вышли на одиночные пикеты в понедельник к мэрии. Каждый из них пришел с местной проблемой: остановить урезание размеров обещанного сквера на улице Демакова и застройку будущего парка на улице Лежена, сохранить часть леса возле карьера Кучино. Все эти проблемы связаны с Генпланом Новосибирска, где указывается назначение каждого отрезка земли — под сквер или под бизнес-центр.

«В правках по Генплану не отражены границы городских лесов. Последний документы принят в 2010 году. Прошло 10 лет и в лесах стоят коттеджи. Надо инвентаризацию провести, а ее начали только в 2020 году, закончат только к 2022 году. Почему мэрия так тянула? Для меня важно, чтобы были понятные границы городских лесов, чтобы там не велась застройка», — сказал Антонов.

Депутаты планируют принять Генплан в новом варианте на сессии 28 октября, хотя документ, по мнению активистов, требует доработок. Антонов отметил, что не стоит принимать Генплан скоропалительно, надо все изучить. Он уверен, что его поддержат депутаты Наталья Пинус и члены «Коалиции 2020».


Еще по теме
Нового судью назначили по делу о выборах в Горсовет Новосибирска
Депутаты Алтая лишились шанса избавиться от Хорохордина
Усс предложил платить 100 тысяч женщинам со знаком «Материнская слава»
Глава Рубцовска заразился коронавирусом
смотреть все
Новосибирск #Местная власть #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Центробанк запустит печатный станок
•
Нобелевскую премию по экономике присудили за аукционы
•
Трамп решил к выборам заключить ядерную сделку с Россией
•
Главный пульмонолог спрогнозировал срок завершения пандемии
Подробности
•
Дмитрий Рогозин: «Космос из топора не сваришь»
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
Как это работает
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Кабриолет из «девятки» выставили на продажу
Сибирь 12.10.2020 17:01
Телецкий «Титаник» подняли на поверхность
Сибирь 12.10.2020 15:43
Медики объяснили, что есть во время пандемии COVID-19
Сибирь 12.10.2020 15:16
Нового судью назначили по делу о выборах в Горсовет Новосибирска
Сибирь 12.10.2020 14:58
Самое популярное
Наставники «Голоса» «обалдели» от выступления уроженки Омска
5480
Фильм «Китобой»: Кристина Асмус снова разделась
4330
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
4149
Томич Александр Лунев переехал в водонапорную башню
3376
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Центробанк запустит печатный станок
•
Нобелевскую премию по экономике присудили за аукционы
•
Трамп решил к выборам заключить ядерную сделку с Россией
•
Главный пульмонолог спрогнозировал срок завершения пандемии
Как это работает
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Азербайджан и Армения приняли предложение Путина
29
Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» показали на видео
26
Космонавтов на МКС оставят без новогодних подарков
19
Папа Римский пересел на водородную Toyota
19
Стали известны детали санкций против России из-за Навального
18