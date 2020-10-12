Новосибирцы вышли на пикеты к мэрии из-за «антизеленого» Генплана

Новосибирцы вышли на одиночные пикеты к мэрии Новосибирска с требованием указать все леса и зеленые зоны в новом Генплане города, сообщил Sibnet.ru депутат Горсовета Ростислав Антонов.

Несколько новосибирцев вышли на одиночные пикеты в понедельник к мэрии. Каждый из них пришел с местной проблемой: остановить урезание размеров обещанного сквера на улице Демакова и застройку будущего парка на улице Лежена, сохранить часть леса возле карьера Кучино. Все эти проблемы связаны с Генпланом Новосибирска, где указывается назначение каждого отрезка земли — под сквер или под бизнес-центр.

«В правках по Генплану не отражены границы городских лесов. Последний документы принят в 2010 году. Прошло 10 лет и в лесах стоят коттеджи. Надо инвентаризацию провести, а ее начали только в 2020 году, закончат только к 2022 году. Почему мэрия так тянула? Для меня важно, чтобы были понятные границы городских лесов, чтобы там не велась застройка», — сказал Антонов.

Депутаты планируют принять Генплан в новом варианте на сессии 28 октября, хотя документ, по мнению активистов, требует доработок. Антонов отметил, что не стоит принимать Генплан скоропалительно, надо все изучить. Он уверен, что его поддержат депутаты Наталья Пинус и члены «Коалиции 2020».