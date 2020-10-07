Старинные кости для бабок раскопали в Кемерове

Археологи нашли на территории деревни Кемерово, с которой начался город, игральную кость с отверстием, предварительно датированную XVIII-XIX веками, сообщил мэр Илья Середюк в Instagram.

Ученые ведут работы на границе Кировского и Рудничного районов, там находилась деревня, с 1721 года известная под названием Комарово или Кемерово. Сейчас специалисты исследуют раскоп XVIII века.

В остатках постройки найдены фрагменты изразцов, керамической посуды и игральная кость с отверстием, в которое заливали свинец.

«Игра заключалась в ловкости бросания косточек («бабок»), давших название этой старинной народной игре», — рассказал Середюк.