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Зараженную в Норильске рыбу ожидает мутация

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Росприроднадзор

Восстановление водной экосистемы после аварии на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании, может занять 18 лет, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Наши ученые проводили системное исследование Норило-Пясинского бассейна и озера Пясино. Полученные результаты говорят о том, что возмещение ущерба потребует значительного времени – до 18 лет. Мы оцениваем этот ущерб в размере порядка 9 тысяч тонн – это компенсация в выпуске, необходимо будет выпустить порядка 9 тысяч тонн мальков», — сказал глава Росрыболовства.

Для этого потребуется строительство трех заводов – хариусового, сигового и осетрового. При полной загрузке заводов, с учетом тех рекомендаций по выпуску, которые дает наука, в течение 18 лет возможно восстановление прежних запасов.

«Мы также нашли в рыбе содержание нефтепродуктов, в связи чем можно считать ее непригодной для употребления. Мы также не исключаем мутационных изменений. Наши ученые будут отслеживать этот процесс», – сказал Шестаков.

Авария с одним из топливных резервуаров дочерней компании «Норникеля» — НТЭК — произошла в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан.

По мнению президента компании «Норникель» Владимир Потанин, к аварии на ТЭЦ-3 могло привести «сочетание факторов»: таяние вечной мерзлоты и не отвечающий современным требованиям проект. 

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nastya19944

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xarakire

Мы поражены мужеством и стойкостью желтых жилетов. Макрон должен уйти.

ld_andrey

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xxxevgen

я вот одного не пойму, почему во всем мире кризис и спад экономики, а дно пробивает рубль???

Алекс555

Не удалось западу Белоруссию сделать второй Украиной сейчас будут визжать постоянно.