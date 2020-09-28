Зараженную в Норильске рыбу ожидает мутация

Восстановление водной экосистемы после аварии на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании, может занять 18 лет, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Наши ученые проводили системное исследование Норило-Пясинского бассейна и озера Пясино. Полученные результаты говорят о том, что возмещение ущерба потребует значительного времени – до 18 лет. Мы оцениваем этот ущерб в размере порядка 9 тысяч тонн – это компенсация в выпуске, необходимо будет выпустить порядка 9 тысяч тонн мальков», — сказал глава Росрыболовства.

Для этого потребуется строительство трех заводов – хариусового, сигового и осетрового. При полной загрузке заводов, с учетом тех рекомендаций по выпуску, которые дает наука, в течение 18 лет возможно восстановление прежних запасов.

«Мы также нашли в рыбе содержание нефтепродуктов, в связи чем можно считать ее непригодной для употребления. Мы также не исключаем мутационных изменений. Наши ученые будут отслеживать этот процесс», – сказал Шестаков.

Авария с одним из топливных резервуаров дочерней компании «Норникеля» — НТЭК — произошла в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан.

По мнению президента компании «Норникель» Владимир Потанин, к аварии на ТЭЦ-3 могло привести «сочетание факторов»: таяние вечной мерзлоты и не отвечающий современным требованиям проект.