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Сильный ветер и снег испортят выходные в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Сильный ветер с порывами до 20-24 метров в секунду с дождем и мокрым снегом придет в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию. Ночью ударят заморозки, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный ночью с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью +3… +8, при прояснении до -3, местами до -5 градусов. Днем +11… +16, местами +17… +22 градуса.

В Бурятии облачно с прояснениями, местами небольшие дожди с мокрым снегом. Ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью +1… +6, местами -2… -7 градусов. Днем +10… +15, местами до +5… +10 градусов.

В Иркутской области небольшой дождь, местами мокрый снег. Ветер западный с порывами до 24 метров в секунду. Температура ночью +1… +6, местами 0… -5 градусов. Днем +7… +12, местами до +2 градусов.

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