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Эксперт рассказал, чем кнопочный телефон лучше смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кнопочные телефоны в последнее время стали пользоваться популярностью из-за своих преимуществ перед смартфонами – устойчивой связи и защите от мошенников, сообщил директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

«Такие аппараты имеют ряд преимуществ перед смартфонами: дольше держат заряд батареи, их не нужно заряжать каждый день, они более устойчивы к перепадам температуры, часто имеют хороший сигнал в районах, где может пропадать связь», – рассказал Мясоедов агентству «Прайм».

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По его словам, кнопочные телефоны часто берут на природу, потому что их не так жалко потерять. Сейчас есть несколько линеек такой техники для любителей экстремального отдыха: они бывают водонепроницаемыми, иметь эхолот, GPS и компас.

«Пользование таким устройством сильно экономит время, так как нет возможности постоянно быть в интернете, смотреть фильмы или получать почту. Что также является и элементом защиты личных данных от мошенников – такой телефон по своему функционалу может не содержать возможности для безналичного расчета», — добавил эксперт.

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