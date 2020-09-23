Виссарион отправился в СИЗО

Центральный районный суд Новосибирска арестовал основателя «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона) и его соратников Владимира Ведерникова и Вадима Редькина на два месяца, они отправятся в СИЗО на время расследования уголовного дела, сообщается на сайте суда.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска обвиняемому Торопу Сергею избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 22 ноября 2020», — говорится в сообщении суда.

Перед заседанием Тороп сказал, что «не выспался».

Силовики задержали три руководителя Курагинской местной религиозной организации «Церковь последнего завета». По данным СК, с 1991 года по 22 сентября 2020 года Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство этой организацией. Тороп говорил членам общины, что он новое воплощение Христа. Возбуждено уголовное дело о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

По данным СК, задержанные руководители общины в целях извлечения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Они также применяли психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью.