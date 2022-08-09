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Дело Виссариона передали в суд Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дело руководителей общины Виссариона поступило в Железнодорожный районный суд Новосибирска, дата первого заседания еще не объявлена, сообщает пресс-служба суда.

Бывший гаишник из Минусинска Сергей Тороп в 1991 году прозрел и решил, что он новое пришествие Христа. Мужчина стал называться Виссарионом и основал движение «Церковь последнего завета». 

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В 2020 году правоохранители задержали Торопа (Виссариона) и его сподвижников — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

Они, по мнению следствия, руководили деятельностью религиозной организации, насчитывающей свыше 5 тысяч последователей. При этом применяли в отношении последователей манипулятивное групповое организованное психологическое насилие. 

В результате этого 16 последователям учения причинен моральный вред, шести – тяжкий вред здоровью, одному – вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело в отношении Торопа, Ведерникова и Редькина расследовалось по части 1 статьи 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами) и части 3 статьи 111 и части 2 статьи 112 УК РФ (причинении вреда здоровью различной тяжести). Данные статьи предусматривают наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ведерников обвиняется также по части 4 статьи 159 УК РФ (особо крупное мошенничество с использованием своего служебного положения). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.


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