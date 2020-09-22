Город Солнца Виссариона. СПРАВКА

Силовики ворвались в Город Солнца общины Виссариона и задержали основателя «Церковь последнего завета» Сергея Торопа и его ближайших соратников. Чем живет община Виссариона, почему она привлекла внимание правоохранительных органов?

Бывший гаишник из Минусинска Красноярского края Сергей Тороп в 1991 году прозрел и решил, что он новое пришествие Христа. Мужчина стал называться Виссарионом и основал движение «Церковь последнего завета». Его учение «Последний Завет», включающее 61 заповедь, называют сочетанием множества современных религий.

Как живет Город Солнца?

Вместе с последователями Виссарион в Курагинском районе возле озера Тиберкуль основал поселение — Город Солнца, также его называют Обитель Рассвета. Там живет примерно 90 семей. Основная часть последователей живет в деревнях Курагинского района — Жаровск, Черемшанка, Петропавловка, Можарка.

В новую религию в 90-е поверили тысячи людей, в том числе инженеры, ученые, работники искусства и даже звезды. Например, исполнительница песни «Мальчик мой» Светлана Владимирская бросила карьеру и уехала жить в тайгу к Виссариону.

В экопоселении есть жилая и производственная зона, парк и храмовая площадь. Все участники общины работают — занимаются ремеслами и сельским хозяйством. В поселении нет заборов, а входные двери, уходя, подпирают только веником.

В этом поселении действует свое летоисчисление: согласно ему, новая эпоха Рассвета началась с момента зачатия Виссариона, то есть с 1960 года. Празднуются три праздника: 14 апреля — официально День Земли (неофициально — день зачатия Виссариона), 18 августа — День падения Царства Силы и добрых плодов (неофициально — день путча) и 14 января — Рождество Виссариона (неофициально — день рождения Сергея Торопа).

Фото: © сайт общины Виссариона

В общине запрещено есть мясо, рыбу и продукты животного происхождения, там редко заводят домашних питомцев, так как те питаются мясом. Также запрещены алкоголь и оружие. Лечиться стараются нетрадиционной медициной, к врачам обращаются редко. В секте разрешено многоженство.

«Церковь Последнего Завета» ждет конца света, но объявленный основателем секты Виссарионом конец света к 2007 не произошел.

«Большая часть людей, которые его (Виссариона) окружают, прошли через оккультную подготовку. Это уже пожилые люди, которые были в уфологических кружках, рериховском обществе, увлекались астрологией. Он, как правило, подбирает уже поврежденных людей, которые мыслят в оккультных категориях», — рассказывал «Известиям» зампредседателя экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ Александр Дворкин.

Многие исследователи уверены, что без Виссариона течение угаснет, в секту не будут приходит новые адепты.

Чем община привлекла внимание силовиков?

Обыски в общине проходили еще в феврале. Тогда следователи опрашивали местных жителей о возможных пытках со стороны руководства общины, использования гипноза и психотехник во время проповедей.

Также правоохранители интересовались финансовыми нарушениями в работе школы «Исток», принадлежащей общине. Как пояснял в соцсетях один из руководителей общины Вадим Редькин, «приблизительно третья часть зарплаты учителей добровольно и согласованно объединяется для развития этой школы и выплаты зарплаты тем учителям, которые не устроены официально в связи с нехваткой нужных документов».

В августе «Известия» снимали сюжет о пенсионерке, которая отдала секте деньги, вырученные от продажи квартиры в Москве, лишилась жилья и работы. В общине у них отобрали мобильные телефоны и аппаратуру. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

22 сентября силовики задержали Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова — руководителей курагинской местной религиозной организации «Церковь последнего завета».