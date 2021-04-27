Собчак опубликовала фильм об общине Виссариона

Известная телеведущая Ксения Собчак сняла и опубликовала фильм об общине Виссариона в Красноярском крае, руководство которой задержали в 2020 году. Она рассказала о поломанных судьбах последователей этого учения.

Собчак рассказала в фильме, что Церковь последнего завета выросла из эзотерического клуба «Гипотеза», где обсуждали уфологию и контакты с внеземными цивилизациями в 90-е годы. Бывший гаишник из Минусинска Сергей Тороп оказался лучшим претендентом на роль Иисуса, потому что был похож на него внешне. Со временем, по мнению его последователей, он действительно стал верить, что он Бог.

Собчак пообщалась с женщинами, пострадавшими от жизни в общине. Одна из них Елена Чевалкова в 17 лет вышла в общине замуж. Ей нравилась концепция служения мужу, которая там поддерживалась. Например, женщины ходили по домам и мыли чужим мужьям ноги.

Другая женщина Ольга Климова продала квартиру в Москве, отдала деньги Виссариону, взамен получила ветхий дом, а затем скиталась с сыном 14 лет, она уверена, что из-за этого ее сын начал сходить с ума.

Также Собчак пыталась выяснить, почему следователи заинтересовались общиной Виссариона спустя 30 лет. Экс-глава Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко рассказала, что члены Церкви последнего завета получили от правительства Красноярского края контракты, например, на строительстве «Универсиады» преимущественное право лесозаготовки.

«Возможно, изменились правила игры. Может доля, которую надо отдавать», — ответила Давыденко на вопрос Собчак почему на виссарионовцев резко ополчились правоохранительные органы.

Также Собчак выяснила, что виссарионовцы строили дома из бруса многим высокопоставленным чиновникам Росси, в том числе якобы резиденцию зампредседателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева в Астраханской области. При этом, они были хорошими работниками, непьющими, некурящими.

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в 2020 году в Красноярском крае, где жила община. Ее руководитель Сергей Тороп говорил членам общины, что он новое воплощение Христа, его называли Виссарионом. Их обвиняют в экономических махинациях и психологическом насилии.