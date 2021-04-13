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Новосибирский суд продлил арест Виссариону и его соратникам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центральный районный суд Новосибирска во вторник продлил арест главе «Церкви последнего завета» Виссариону и двум его соратникам, адвокаты намерены обжаловать решение.

«Центральный районный суд Новосибирска продлил всем задержанным по делу меры пресечения в виде заключения под стражу. На три месяца. Защита в этот раз приготовила все документы для возможного домашнего ареста в Новосибирске, но увы. Решение будет обжаловано», – сообщили адвокаты Виссариона в своем Telegram-канале.

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в 2020 году в Красноярском крае, где жила община. Ее руководитель Сергей Тороп говорил членам общины, что он новое воплощение Христа, его называли Виссарионом. 

По данным следствия, он вместе с соратниками привлекал деньги членов общины для нужд организации, а также применял психологическое насилие, в результате которого последователям «причинен тяжкий вред здоровью».

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ЧП #Громкое дело #Религия
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