Новосибирский суд продлил арест Виссариону и его соратникам

Центральный районный суд Новосибирска во вторник продлил арест главе «Церкви последнего завета» Виссариону и двум его соратникам, адвокаты намерены обжаловать решение.

«Центральный районный суд Новосибирска продлил всем задержанным по делу меры пресечения в виде заключения под стражу. На три месяца. Защита в этот раз приготовила все документы для возможного домашнего ареста в Новосибирске, но увы. Решение будет обжаловано», – сообщили адвокаты Виссариона в своем Telegram-канале.

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в 2020 году в Красноярском крае, где жила община. Ее руководитель Сергей Тороп говорил членам общины, что он новое воплощение Христа, его называли Виссарионом.

По данным следствия, он вместе с соратниками привлекал деньги членов общины для нужд организации, а также применял психологическое насилие, в результате которого последователям «причинен тяжкий вред здоровью».