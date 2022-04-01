Дело руководителей общины Виссариона передали в суд

Следователи передали в суд дело руководителей общины Виссариона, они обвиняются в причинении вреда адептам, сообщает СК РФ.

По версии следствия, в период с 1991 по сентябрь 2020 года Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников на территории Красноярского края основали и руководили деятельностью религиозной организации, насчитывающей свыше 5 тысяч последователей.

При этом применяли в отношении последователей манипулятивное групповое организованное психологическое насилие. В результате этого 16 последователям учения причинен моральный вред, шести – тяжкий вред здоровью, одному – вред здоровью средней тяжести.

Кроме того, в период с января 2017 года по декабрь 2021 года Ведерников как директор частной средней школы «Истоки», на основании отчетов о затратах учреждения, содержал заведомо ложные сведения о размере выплаченной работникам школы заработной платы, получил из бюджета Красноярского края субсидию в общей сумме свыше 5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.