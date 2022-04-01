НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Дело руководителей общины Виссариона передали в суд

Источник:
Sibnet.ru
129 0
Фото: © Sibnet.ru

Следователи передали в суд дело руководителей общины Виссариона, они обвиняются в причинении вреда адептам, сообщает СК РФ.

По версии следствия, в период с 1991 по сентябрь 2020 года Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников на территории Красноярского края основали и руководили деятельностью религиозной организации, насчитывающей свыше 5 тысяч последователей.

При этом применяли в отношении последователей манипулятивное групповое организованное психологическое насилие. В результате этого 16 последователям учения причинен моральный вред, шести – тяжкий вред здоровью, одному – вред здоровью средней тяжести.

Кроме того, в период с января 2017 года по декабрь 2021 года Ведерников как директор частной средней школы «Истоки», на основании отчетов о затратах учреждения, содержал заведомо ложные сведения о размере выплаченной работникам школы заработной платы, получил из бюджета Красноярского края субсидию в общей сумме свыше 5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.

Тема: Дело Виссариона
СК оценил ущерб от построек виссарионовцев в 100 млн рублей
Собчак опубликовала фильм об общине Виссариона
Новосибирский суд продлил арест Виссариону и его соратникам
Соратник Виссариона заявил о пытках в СИЗО Новосибирска
смотреть все
Сибирь #Красноярск #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«CODA: ребенок глухих родителей»: лучший фильм на «Оскаре»
29.03.2022 23:59
info.sibnet.ru
Дети «Голоса»: как выглядят повзрослевшие участники шоу
29.03.2022 22:41
info.sibnet.ru
После смерти: лучшие фильмы о загробной жизни
25.03.2022 22:16
info.sibnet.ru
Куда исчезли и когда вернутся ТВ-шоу?
24.03.2022 19:14
Самое популярное
«Умная» российская артиллерия восхитила офицера армии США
Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta
Дети «Голоса»: как выглядят повзрослевшие участники шоу
США назвали главное оружие России на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
Медведев предложил отказать от продуктов «недругов»
США заявили об искусственном накачивании рубля
Россия запретила поставки газа за валюту
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
64
Евросоюз отверг требование платить за газ в рублях
43
Россия запретила поставки газа за валюту
27
Курс доллара опустился ниже 88 рублей
27
Южная Осетия проведет референдум о вхождении в состав России
25
Саудовская Аравия поквитается с США и поставит на Путина