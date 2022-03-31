СК оценил ущерб от построек виссарионовцев в 100 млн рублей

СК возбудил уголовное дело в отношении неустановленных чиновников администрации Черемшанского сельсовета Красноярского края о превышении должностных полномочий за то, что они позволили возвести строения общине Виссариона на землях лесного фонда, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в октябре 2012 года Черемшанский сельский Совет депутатов Курагинского района Красноярского края утвердил генеральный план деревни Петропавловка. В него незаконно включили границы участков, расположенных на землях лесного фонда. Затем это решение Совета депутатов частично отменил суд.

Затем из-за самовольного строительства в границах Черемшанского сельсовета лесному фонду причинен ущерб на сумму более 100 миллионов рублей, оценило следствие.

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Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации Черемшанского сельсовета по пунктам «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в 2020 году в Красноярском крае, где жила община. Ее руководитель Сергей Тороп говорил членам общины, что он новое воплощение Христа, его называли Виссарионом.

По данным следствия, он вместе с соратниками привлекал деньги членов общины для нужд организации, а также применял психологическое насилие, в результате которого последователям «причинен тяжкий вред здоровью».