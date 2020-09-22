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Блог Ростелекома
23 сентября,
ср
, 14:26
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НАВЕРХ
Дело Виссариона
Основателя «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом, и еще двух руководителей задержали. По версии правоохранителей, они создали секту, в которой люди подвергались насилию.
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
22.09.2020 17:38 НСК
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Члены общины Виссариона после задержания их лидера Сергея Торопа могут продолжить жить в Городе Солнца или переметнуться к сектам-конкурентам.
Виссарион отправился в СИЗО
23.09.2020 11:33 НСК
0
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Глава «Церкви последнего завета» Сергей Тороп арестован на два месяца. Его подозревают в психологическом насилии над членами общины.
Суд по аресту Виссариона затянулся до утра
23.09.2020 09:41 НСК
0
328
Центральный районный суд Новосибирска с вечера вторника до утра среды решает судьбу Сергея Торопа (Виссариона) — будет ли он арестован на два месяца или нет.
Глава религиозной общины Виссарион не признал вину
22.09.2020 23:12 НСК
2
765
Глава религиозной общины «Церковь последнего завета» Сергей Тороп, (Виссарион) полностью отрицает детали обвинения.
Юристы посчитали незаконным задержание Виссариона
22.09.2020 15:50 НСК
2
1088
Адвокаты указали, что считают уголовное преследование членов общины Виссариона в Красноярском крае незаконным и необоснованным.
Виссариона обвинили в психологическом насилии над членами общины
22.09.2020 15:18 НСК
1
1035
Следователи задержали Виссариона в Красноярске, он с 1991 года проповедовал в общине, где его считали новым воплощением Христа.
Город Солнца Виссариона. СПРАВКА
22.09.2020 14:34 НСК
1
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Город Солнца, где живут последователи Виссариона, имеет свое летоисчисление. Здесь не едят мяса и не пьют алкоголь, но могут иметь несколько жен.
Спецоперация с вертолетами и автозаками прошла в общине Виссариона
22.09.2020 11:07 НСК
1
1644
Основателя города Солнца и «Церкви последнего завета» Виссариона задержали в его общине в Красноярском крае силовики.
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