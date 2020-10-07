Новосибирский суд оставил Виссариона в СИЗО

Новосибирский областной суд оставил в СИЗО лидера «Церкви
последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона), обвиняемого в создании
деструктивной религиозной организации, сообщается на сайте суда.
Адвокат Ольга Маринкина обжаловала решение Центрального
районного суда об аресте Торопа. Но областной суд оставил решение нижестоящего
суда без изменений. Виссарион останется в СИЗО Новосибирска до 22 ноября, когда
суд будет рассматривать ходатайство следствия о продлении меры пресечения. Обжаловать решение можно еще в Кассационном суде в Кемерово.
Руководителей
религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в Красноярском
крае, где жила община. По данным следствия, Тороп и его соратники руководили
этой организацией с 1991 года. Возбуждено уголовное дело о создании
религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над
гражданами.
Тороп говорил членам общины, что он новое воплощение Христа,
его называли Виссарионом. По данным следствия, он вместе с соратниками
привлекал деньги членов общины для нужд организации, а также применял
психологическое насилие, в результате которого последователям «причинен тяжкий
вред здоровью».
Жители общины Виссариона на днях обратились к президенту России Владимиру Путину, с просьбой дать им возможность дальше развивать в себе лучшие качества под руководством Виссариона.