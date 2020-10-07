Новосибирский суд оставил Виссариона в СИЗО

Новосибирский областной суд оставил в СИЗО лидера «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона), обвиняемого в создании деструктивной религиозной организации, сообщается на сайте суда.

Адвокат Ольга Маринкина обжаловала решение Центрального районного суда об аресте Торопа. Но областной суд оставил решение нижестоящего суда без изменений. Виссарион останется в СИЗО Новосибирска до 22 ноября, когда суд будет рассматривать ходатайство следствия о продлении меры пресечения. Обжаловать решение можно еще в Кассационном суде в Кемерово.

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в Красноярском крае, где жила община. По данным следствия, Тороп и его соратники руководили этой организацией с 1991 года. Возбуждено уголовное дело о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

Тороп говорил членам общины, что он новое воплощение Христа, его называли Виссарионом. По данным следствия, он вместе с соратниками привлекал деньги членов общины для нужд организации, а также применял психологическое насилие, в результате которого последователям «причинен тяжкий вред здоровью».

Жители общины Виссариона на днях обратились к президенту России Владимиру Путину, с просьбой дать им возможность дальше развивать в себе лучшие качества под руководством Виссариона.