Соратник Виссариона заявил о пытках в СИЗО Новосибирска

Адвокат Владимира Ведерникова Иван Хорошев заявил, что его подопечный пожаловался на моральное и физическое насилие со стороны сокамерников и сотрудников СИЗО Новосибирска. ГУ ФСИН Новосибирской области опровергло какие-либо пытки.

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в Красноярском крае, где жила община. По данным следствия, Тороп и его соратники руководили этой организацией с 1991 года. Возбуждено уголовное дело о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

«С 21 января Владимира Ведерникова жестоко пытали двое сокамерников в СИЗО-1 Новосибирска. От него требовали признаться и начать сотрудничество со следствием. Затем, сотрудники СИЗО-1 Новосибирска организовали встречу Ведерникова с Вадимом Редькиным и Сергеем Торопом (Виссарионом), где Владимир рассказал о пытках», — написал Хорошев в соцсетях.

По его словам, под давлением этой информации от Торопа и Вадима Редькина требуют начать сотрудничество со следствием. Он направил обращения прокурору Новосибирской области и в ГУ ФСИН по Новосибирской области.

ГУ ФСИН России по Новосибирской области, в свою очередь, сообщила, что провела проверку этой информации.

«Информация, размещенная в СМИ, не нашла своего подтверждения. Кроме того, сообщаем, что в адрес администрации следственного изолятора заявлений, связанных с угрозой жизни или здоровью, от данных граждан не поступало», — сообщило ведомство в ответ на запрос.