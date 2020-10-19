Виссариона отправили на психиатрическую экспертизу в Москву

Основателя «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона) и его соратников отправили в Москву для проведения психиатрической экспертизы, сообщается в официальном Telegram-канале защиты фигурантов дела.

«Вчера все трое подзащитных были доставлены в Москву для проведения психиатрической экспертизы в институте имени Сербского. Защита была не согласна с таким решением, но следствие отказалось проводить экспертизу в Новосибирске. На данный момент обвиняемые находятся в Бутырском следственном изоляторе (СИЗО № 2 Москвы) на карантине», — говорится в сообщении.

По данным защиты, после прохождения тестов на коронавирус будет осуществлен перевод в стационар института для прохождения экспертизы.

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в Красноярском крае, где жила община. По данным следствия, Тороп и его соратники руководили этой организацией с 1991 года. Возбуждено уголовное дело о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

Тороп говорил членам общины, что он новое воплощение Христа, его называли Виссарионом. По данным следствия, он вместе с соратниками привлекал деньги членов общины для нужд организации, а также применял психологическое насилие, в результате которого последователям «причинен тяжкий вред здоровью».

Жители общины Виссариона на днях обратились к президенту России Владимиру Путину, с просьбой дать им возможность дальше развивать в себе лучшие качества под руководством Виссариона.