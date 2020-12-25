Адвокаты уточнят данные об аресте имущества Виссариона

Центральный районный суд Новосибирска арестовал имущество Сергея (Виссариона) Торопа, а также двух его последователей: Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, сообщил телеграм-канал «Борус». Адвокаты сообщили, что у них нет данных.

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в Красноярском крае, где жила община. По данным следствия, Тороп и его соратники руководили этой организацией с 1991 года. Возбуждено уголовное дело о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

«Суд в качестве обеспечительных мер по искам потерпевших по делу Виссариона арестовал машины, снегоходы, квадроциклы, дома и земельные участки Торопа, Редькина и Ведерникова. Общая стоимость арестованного имущества превышает 8 миллионов рублей», — сообщил «Борус».

Защита Виссариона и его соратников сообщила, что не ясно что именно арестовали, какова стоимость имущества и тому подобное. «Как только получим решение суда и перечень арестованного имущества, дадим обстоятельный комментарий», — отметили адвокаты в своем телеграм-канале.