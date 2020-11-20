Виссарион и соратники проведут Новый год в СИЗО

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест основателю «Церкви последнего завета» Сергею Торопу (Виссариона) и его соратникам, они проведут Новый год в СИЗО, сообщается в официальном Telegram-канале защиты фигурантов дела.

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в Красноярском крае, где жила община. По данным следствия, Тороп и его соратники руководили этой организацией с 1991 года. Возбуждено уголовное дело о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

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Тороп говорил членам общины, что он новое воплощение Христа, его называли Виссарионом. По данным следствия, он вместе с соратниками привлекал деньги членов общины для нужд организации, а также применял психологическое насилие, в результате которого последователям «причинен тяжкий вред здоровью».

«Суд только что продлил меру пресечения Торопу Сергею до 15.01.2021. До этой же даты продлены меры пресечения другим обвиняемым (Владимиру Ведерникову и Вадиму Редькину), заседание по ним состоялось сегодня утром», — говорится в сообщении.

Тороп, Ведерников и Редькин находятся в Москве из-за проведения психиатрической экспертизы в институте имени Сербского.