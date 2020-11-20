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Виссарион и соратники проведут Новый год в СИЗО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест основателю «Церкви последнего завета» Сергею Торопу (Виссариона) и его соратникам, они проведут Новый год в СИЗО, сообщается в официальном Telegram-канале защиты фигурантов дела.

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в Красноярском крае, где жила община. По данным следствия, Тороп и его соратники руководили этой организацией с 1991 года. Возбуждено уголовное дело о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

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Тороп говорил членам общины, что он новое воплощение Христа, его называли Виссарионом. По данным следствия, он вместе с соратниками привлекал деньги членов общины для нужд организации, а также применял психологическое насилие, в результате которого последователям «причинен тяжкий вред здоровью».

«Суд только что продлил меру пресечения Торопу Сергею до 15.01.2021. До этой же даты продлены меры пресечения другим обвиняемым (Владимиру Ведерникову и Вадиму Редькину), заседание по ним состоялось сегодня утром», — говорится в сообщении.

Тороп, Ведерников и Редькин находятся в Москве из-за проведения психиатрической экспертизы в институте имени Сербского.

Тема: Дело Виссариона
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Топ комментариев

Uynachalnica

Ужас какой! Забанить гугла вместе с ютюбой! А Соловьеву выделить деньги на создание собственного хостинга!

лачинов

Видимо действующее законодательство РФ предусматривает режим наибольшего благоприятствования для отдельных...

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)

Archangel3339

Троллиная фабрика возмущается, что их фальшивый инфобуст прикрыли? Вот действительно гугл молодцы!

saigak

Ага)) и пусть на этом хостинге всех этих своих мракобесов и держут) подальше от порядочных людей и людей...