Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?

Силовики задержали основателя «Церкви Последнего Завета» Сергея Торопа (Виссариона) и его правую руку — Вадима Редькина. Их обвинили в психологическом насилии над адептами. Эксперты оценили, будет ли существовать Город Солнца без своего духовного лидера.

Почти 30 лет назад в Курагинском районе Красноярского края возле озера Тиберкуль осели последователи Виссариона в Городе Солнца (Обители Рассвета). Они уверены, что Виссарион — новое пришествие Иисуса и живут по его заветам. Не едят мяса, имеют много жен и много трудятся.

Но 22 сентября Виссариона и его правую руку показательно задержали силовики. Они увезли духовного лидера на вертолете в неизвестном направлении. СК РФ сообщило, что лидеры оказывали психологическое насилие над адептами, лишали людей денег и квартир в обмен на проживание в общине. Возможно, происходили и другие незаконные вещи.

«Не учтен процент смертности среди новорожденных детей, ведь их попросту не регистрировали. Также в общине применялись публичные наказания, унижения, и, насколько до нас доходили слухи, преступления на сексуальной почве, в том числе и по отношению к несовершеннолетним», — говорил в интервью «Взгляду» эксперт по сектам профессор Александр Дворкин.

Гнев или уход к конкурентам

«Часть инертная может уехать. Часть — уйти в подполье. Это особый случай, община устроена далеко от цивилизации, и там условия тяжелые — зимой морозы до минус 50 градусов. С другой стороны, куда им ехать? Квартиры проданы, и есть дома только там. Остается самоорганизовываться в этой ситуации», — сказал Sibnet.ru преподаватель кафедры истории и политологии НГТУ Станислав Куленко.

Психотерапевт Игорь Лях отметил, что потеря лидера запустит процесс горевания внутри сообщества.

«Если им не оказывать психологическую помощь, то гнев горевания и фрустрации может быть обращен в случайном смысле на любого. Возможны разные акты: от самоповреждающего поведения до коллективных действий протестного характера», — сообщил Sibnet.ru собеседник.

Фото: © сайт общины Виссариона

По его мнению, в такой ситуации кто-то из общины может взять роль лидера на себя, тогда в быту и жизни поселенцев глобальных изменений не будет. Часть адептов могут преодолеть связь с общиной и уехать в большой мир.

«Часть молодежи стремится покинуть насиженные места, но встречают трудности в адаптации в силу того, что их морально-ценностные характеристики сильно отличаются от окружающих. Есть эффект лотереи. Если они находят людей, близких по морально-этическим основам, то качественно адаптируются и являются ценными членами общества», — высказался психотерапевт.

Эксперт по сектам Дворкин считает, что виссарионовцы могут поменять секту на похожую по численности и устройству. Из крупных — это запрещенные в России «Свидетели Иеговы», а также мормоны.

«По типу устройства, самыми близкими к виссарионовцам будут однозначно анастасийцы (движение "Звенящие кедры России"), которые тоже живут в поселениях, работают на том же поле — общественно-экологическом. Они являлись ближайшими конкурентами виссарионовцев. Из-за анастасийцев у виссарионовцев в последнее время приток новых членов значительно сократился», — сказал Дворкин в интервью «Общественной службе новостей».