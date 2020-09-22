Юристы посчитали незаконным задержание Виссариона

Задержание Виссариона и его соратников из «Церкви Последнего Завета» было незаконным, их посадили в вертолет и увезли в неизвестном направлении, сообщает на странице в соцсетях адвокатское бюро «Хорошев и партнеры».
«Сегодня произошло беспрецедентное вмешательство силовиков в
жизнь общины и ее жителей. Колонны техники, в том числе грузовой, люди в масках
и с оружием, представители силовых структур из разных регионов, вертолетная техника,
попытка заглушить связь специальной техникой, выставление кордонов по дороге в общину,
съемка с дронов, следственные действия в нескольких населенных пунктах, обыски,
задержания», — говорится в сообщении.
Адвокаты указали, что считают уголовное преследование членов
общины незаконным и необоснованным.
«На данный момент у следствия нет ни одного факта, который позволял
бы доказать посягательство на личность и права граждан. Именно поэтому уголовное
дело по статье 239 УК РФ идет уже несколько лет, а сама община существует более
25 лет», — говорится в сообщении.
Юристы указали, что Сергея Торопа (Виссарион) и Вадима Редькина
посадили в вертолет и увезли в неизвестном направлении, связи с ними нет. Защита
предполагает, что задержанные могли быть отправлены в Новосибирск – именно это управление
ведет расследование по статье 239 УК РФ. Параллельно зашита отрабатывает другие
возможные варианты места нахождения.