Юристы посчитали незаконным задержание Виссариона

Задержание Виссариона и его соратников из «Церкви Последнего Завета» было незаконным, их посадили в вертолет и увезли в неизвестном направлении, сообщает на странице в соцсетях адвокатское бюро «Хорошев и партнеры».

«Сегодня произошло беспрецедентное вмешательство силовиков в жизнь общины и ее жителей. Колонны техники, в том числе грузовой, люди в масках и с оружием, представители силовых структур из разных регионов, вертолетная техника, попытка заглушить связь специальной техникой, выставление кордонов по дороге в общину, съемка с дронов, следственные действия в нескольких населенных пунктах, обыски, задержания», — говорится в сообщении.

Адвокаты указали, что считают уголовное преследование членов общины незаконным и необоснованным.

«На данный момент у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан. Именно поэтому уголовное дело по статье 239 УК РФ идет уже несколько лет, а сама община существует более 25 лет», — говорится в сообщении.

Юристы указали, что Сергея Торопа (Виссарион) и Вадима Редькина посадили в вертолет и увезли в неизвестном направлении, связи с ними нет. Защита предполагает, что задержанные могли быть отправлены в Новосибирск – именно это управление ведет расследование по статье 239 УК РФ. Параллельно зашита отрабатывает другие возможные варианты места нахождения.