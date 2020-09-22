Виссариона обвинили в психологическом насилии над членами общины

Следователи задержали руководителей религиозной организации «Церковь Последнего Завета», в том числе Виссариона в Красноярском крае, их подозревают в психологическом насилии над членами общины, сообщает СК РФ.

По данным СК, в период с 1991 по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением – Курагинской местной религиозной организацией «Церковь Последнего Завета».

«При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим Христом под именем Виссарион», — сообщает СК РФ.

По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали деньги граждан, а также применяли к ним психологическое насилие. После длительного воздействия части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью»

Тороп, Редькин и Ведерников задержаны. В дальнейшем им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 239, пункты «а», «б» части 3 статьи 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам), и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 12 лет лишения свободы.