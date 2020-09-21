Результаты проверки номера Навального озвучили в томском отеле

Сотрудница томского отеля, где останавливался оппозиционер Алексей Навальный, рассказала о результатах проверки Роспотребнадзора.

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«Роспотребнадзор взял смывы, и ничего там не нашли, номер убрали в обычном порядке, как и все, очень тщательно... Если бы что-то было, мы бы уже не работали», – сообщила сотрудница гостиницы агентству «РИА Новости».

Навальному стало плохо 20 августа при перелёте из Томска в Москву, он впал в кому и лежал в омской больнице. Сейчас оппозиционер уже пришёл в себя, он находится в берлинской клинике «Шарите».

Пока точно не известно, в чём причина состояния Навального, но сам оппозиционер заявил в своём Instagram, что яд «Новичок», которым его якобы отравили, нашли на бутылках из томской гостиницы Xander Hotel, где он жил.